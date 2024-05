División en Creemos: disidentes niegan pacto con el MAS; los ‘camachistas’ ven “entreguismo total” de la Asamblea Departamental

Un ejemplo de ello es el de asambleísta disidente Keila García, quien asegura que no se han entregado las autonomías, ni la ALD al Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), sino que se ha coordinado un trabajo conjunto.

Tal postura se da después de que el gobernador Luis Fernando Camacho acusara al gobernador suplente Mario Aguilera de entregar la ALD al masismo, cuyos asambleístas encabezan algunas directivas de las comisiones establecidas en el Parlamento cruceño.

“Están tratando quizás de confundir a la ciudadanía. Hoy por hoy no existe la injerencia del Ejecutivo en el Legislativo, lo que antes sí existía (…) La Gobernación no se ha entregado al MAS-IPSP, nosotros estamos trabajando por el bien del departamento. No vamos a negociar ni vamos a vender y vamos a trabajar por el bien del departamento”, dijo García.