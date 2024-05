Dólares, pasajes y otros 8 debates de 6 frentes tensan al país y Gobierno

En Bolivia escasea el dólar, las denuncias que apuntan a la dificultad para conseguir carburantes son diarias -de hecho, se avecinan protestas, el lunes y martes, por parte del transporte pesado- y, como si la baraja de conflictos no fuera generosa, también sigue latente el rechazo de los gremiales al Decreto Supremo 4732. Para hacer honor a la verdad, la lista sigue…

Los debates sobre el tapete, algunos a la espera de una chispa para explotar, y otros ya con el aviso sentado de movilizaciones, otorgan al escenario político-social un dejo de incertidumbre.

Se trata de al menos seis frentes, entre ellos, el “evismo”, que elevan la voz para hacer sonar su decena de reclamos. Las demandas tienen un receptor: el Gobierno, que experimenta un dolor de cabeza y trajina con las pausadas Judiciales.

A continuación, las exigencias y los actores sociales que advierten con caldear la coyuntura, en el ocaso de una semana que abrió con problemas localizados en Cochabamba con la nivelación de pasajes del sector federado como bandera.

NO QUIEREN EL DS 4732

La eliminación del Decreto Supremo 4732, que refiere a la regulación, prevención de cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de futura venta de inmuebles, encuentra emparejados a los gremiales y los “radicales” del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ambos coinciden en que esa norma se eche por tierra.

El rechazo hacia el decreto ha merecido que los gremiales se movilizaran en la Llajta el 20 de este mes. El Gobierno, a fin de llevar calma, abrió la posibilidad de analizar la normativa este 3 de junio en Santa Cruz.

Los “evistas” también refutaron el DS 4732. Fue Evo Morales el que dijo que podría verse “rebasado” por las “bases” del Trópico en caso de que no se abrogue el decreto.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Esta es otra de las demandas exclusivas de los gremiales, quienes en su reciente pliego petitorio incluyeron la exigencia, pues entienden que la facturación electrónica le supone al rubro costos adicionales.

César Gonzales, máximo dirigente en Cochabamba, tildó a dicha modalidad como “fábrica de multas”.

DESENCUENTROS POR DS 5146

El Decreto Supremo 5146, que dispone que los contratos de incorporación suscritos por las empresas del transporte internacional por carretera con los transportistas sean registrados ante el Ministerio de Obras Públicas mediante el Viceministerio de Transportes, genera desencuentros.

Domingo Ramos, dirigente del transporte pesado, confirmó: “Entramos en movilizaciones con bloqueo de carreteras el 3 y 4 de junio porque nuestra primera autoridad del país no convocó a una reunión”.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, invitó al sector a sostener un diálogo, pero la dirigencia no aceptó.

Por su lado, Lucio Gómez, de la Confederación de Chóferes de Bolivia, aseguró que el decreto no se abrogará. “Les reitero, no va a haber abrogación del decreto 5146. Olvídense. Eso no existe (…). Si quiere el Gobierno abrogar, que lo piense 20 mil veces y nos van a ver en las calles”.

DEFENSA “EVISTA”

El “evismo” se declaró en contra del Gobierno. Fueron varios los ultimátum que dio el ala “radical” del MAS al Ejecutivo bajo exigencias en los últimos meses. Uno de los pronunciamientos más recientes apuntó al rechazo de los decretos 4732, 4910 y 4911.

Sin embargo, una de protestas sobresale: la defensa de Evo Morales y de la sigla del partido.

PASAJES

El paro con bloqueos del transporte federado, en gran parte de Cochabamba, marcó la semana. El martes 28 de mayo, los afiliados paralizaron el valle con un reclamo en boca: la nivelación de tarifas. La propuesta del sector es cobrar 2.67 bolivianos (redondeando a 2.70), mientras que el estudio de las autoridades locales arroja un estimado de 2.17.

Pero la demanda no es solo regional, sino nacional. En semanas pasadas, sonó la exigencia en diferentes partes del país. Todo indica que la petición está latente.

DÓLARES

La necesidad de dólares lanzó a las calles a los del transporte pesado y gremiales. El Gobierno implementó mecanismos para maximizar el flujo en la circulación de la divisa. Uno de ellos es el Bono BCB en dólares, que deja intereses a favor de quienes lo adquieren. El Ministerio de Economía prevé que en los siguientes meses los dólares se incrementen gracias a las exportaciones.

COMBUSTIBLES

El transporte pesado también se anota aquí. En su más reciente voto resolutivo, el rubro solicitó al Ejecutivo que garantice el abastecimiento. El transporte libre del Trópico se encuentra también movilizado. Venía desarrollando una medida de presión, pero se decantó por un cuarto intermedio.

DESTITUCIÓN DE SERRUDO

Los gremiales y los del transporte pesado exigen la destitución de Karina Serrudo, presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional.

DESTITUCIÓN DE CAZÓN

Los del rubro gremial y del transporte pesado encuentran una nueva coincidencia, esta vez, en la demanda de que sea destituido Mario Cazón, titular de Impuestos Nacionales.

JUDICIALES

Las Judiciales se pausaron y no hay avances. Además, han dejado expuestas las divisiones entre la oposición, el MAS “evista” y el MAS “arcista”. El “radicalismo” carga contra el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca. Dirigió acciones de cumplimiento contra él para que convoque a sesionar en torno a leyes antiprórroga.