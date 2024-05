Donald Trump habló tras la condena por ocultar el soborno a una actriz porno: “Esto fue organizado por Biden”

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano calificó su proceso penal en Nueva York de “muy injusto” y apuntó contra el actual mandatario y rival en las elecciones: “El juicio fue manipulado y el juez se prestó a esa manipulación”, expresó

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano Donald Trump habló tras la condena por falsificar registros comerciales. Calificó su proceso penal en Nueva York de “muy injusto”, y apuntó contra el actual mandatario y rival en las elecciones: “Esto fue organizado por Biden”, manifestó.

“Todos me dijeron: ‘Este es el caso más ridículo que he visto’”, expresó el líder republicano; al tiempo que acotó que “el juicio fue manipulado y el juez se prestó a esa manipulación. El jucio fue muy injusto”, insistió.

“Vieron lo que les pasó a algunos de los testigos que estaban de nuestro lado: fueron literalmente crucificados”, dijo Trump en un discurso en la Torre Trump en Manhattan, en el que llamó “enfermos” y “fascistas” a sus adversarios.

Luego aseguró que sigue liderando los sondeos para los comicios de noviembre próximo porque el pueblo entiende que el juicio fue “amañado”. Citó una encuesta del Daily Mail, realizada ‘en caliente’ tras conocerse el veredicto, que le da una ventaja de 6 puntos frente a su rival demócrata, el actual presidente, Joe Biden. “Estoy seis puntos arriba en las encuestas”, enfatizó.

El ex jefe de Estado prometió apelar la condena dado que, según sus palabras, “todo fue un gasto legal que ahora se hace ver como un delito”; al tiempo que agregó: “El juez parece un ángel, pero es un demonio. Este jurado está arreglado con la Casa Blanca”.

Trump también rechazó todas las investigaciones sobre él, incluida la que gira sobre sus supuestos esfuerzos por frustrar la transferencia de poder después de que perdió las elecciones de 2020, y reafirmó que todo responde a una motivación política.

“No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano”, concluyó, en alusión a Juan Merchan, que presidió el tribunal.

Trump fue encontrado culpable este jueves de 34 delitos en un juicio penal celebrado en Nueva York, que se sustentan en un reguero de cheques, facturas por conceptos incorrectos y reembolsos para comprar el silencio de Stormy Daniels por una relación sexual en una suite del Lago Tahoe.

El jurado dio por probado, más allá de toda duda razonable, que Trump falseó, voluntariamente y con conocimiento, los reembolsos a su entonces fiel colaborador y asesor legal Michael Cohen por valor de 420.000 dólares con la intención de ocultar el pago a Daniels antes de las elecciones de 2016, a cambio de mantener sus secretos.

“Un poco reivindicada”

La actriz porno Stormy Daniels se siente “un poco reivindicada” tras el veredicto de culpabilidad contra Donald Trump por comprar su silencio tras haber mantenido una relación adúltera con ella.

Daniels “se siente un poco reivindicada al demostrarse que decía la verdad” tras este largo proceso judicial en la que ha sido protagonista, explicó su esposo Barrett Blade, que también es actor de cine para adultos, en una entrevista con la cadena CNN.

Stormy Daniels aún “está procesando todo esto”, explicó Blade, quien aseguró que la actriz ha estado esperando durante mucho tiempo esta noticia.

“Esto no habría sucedido sin ella, pero tampoco fue su caso”, dijo Blade, quien agregó que no tenía la seguridad que este reconocimiento a su esposa tras la sentencia pudiera “tener importancia” porque hay gente que “no la va a creer”.

No obstante, “va a ser duro para ella, ahora todos los mega idiotas (que no la creen) la perseguirán y crearán más alboroto del necesario porque los hechos son hechos y no creo que los vean”, se quejó el actor.