“Básicamente hay dos formas de conseguir los recursos que necesitamos. La primera depende del esfuerzo propio y la segunda del esfuerzo ajeno. No existe otra alternativa. O nos «financiamos» con nuestro trabajo o lo hacemos a costas del trabajo de otros”. Axel Káiser.

Economía callejera y cocalera.

Gremiales, transportistas, panificadores y otros grupos marchan gritando por la calles, pidiendo al Gobierno masista los dólares gringos. Todos se quejan de que no hay dólares y no los hay, porque no realizamos las exportaciones que nos pagan con dólares.

Y las exportaciones se pagan principalmente en dólares, pues es la moneda más confiable y aceptada por todos. Estos son unos papeles, unos billetes que emite y es respaldada por un Estado que tiene buena economía y credibilidad.

El dinero como sabemos es un papel con sello y firma, que cuando es confiable cumple varias funciones: Unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor.

Datos del Banco Central de Bolivia (BCB) indican que la impresión de billetes, durante el 2023, llegó a Bs 66.977 millones. Las impresoras funcionan.

Un economista nos explica, que el Banco Central de Bolivia (BCB) permanentemente emite moneda para financiar el déficit público, lo que aumenta la deuda pública y genera desconfianza en los inversores. Esto provoca la fuga de capitales y una depreciación de la moneda.

Se acabó la plata y nos quitan nuestros ahorros.

En este país de economía boyante, exitosa y con la inflación más baja del planeta, como dice Lucho, la gente asustada porque sabe que se acabó la plata, el gas, el petróleo, así como nuestras reservas en oro y dólares; sale a la calles en bollo (pero no unidas y con una propuesta y un liderazgo único) porque cree que esta es la única solución a todos los problemas.

Hay gente que ahorró el fruto de su trabajo, compro dólares y los deposito en el banco. Estos dólares conservan su valor, no como el boliviano que cada día vale menos.

Cuando estos ciudadanos van al Banco y quieren retirarlos y solo le dan cien dólares y si quiere más le entregan bolivianos al cambio de 6.96 mientras en las calles y está en 8.80 y subiendo cada día.

A su vez los importadores tienen dificultades para pagar la mercadería y el transporte a través de giros al exterior. Indican que los Bancos solo realizan giros de 5.000 dólares mensuales

En Bolivia el pueblo clama por dólares y quienes los tienen sin mayor esfuerzo, son los políticos que cosechan dinero de las arcas del Estado. Algunos otros tienen dólares pues venden pichicata, pero esos dólares que reciben no llegan a los bancos, estos van a los contrabandistas que compran productos en el exterior y los venden en Bolivia en dólares y generan empleo en la economía informal. Ese es el “proceso de cambio”.

Los economistas plurinacionales.

Dicen los hermanos, que el Cocalero Evo, tiene más éxito en la economía que el Cajero y presunto Economista Lucho.

Aunque no podemos imprimir dólares, algunos hermanos fabrican “cocacoins”, unos pequeños sobrecitos con polvo blanco. Para compras mayores se fabrican ladrillos y adobes y éstos por toneladas.

Según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) tomando como referencia solo los precios en frontera, la exportación de cocaína de Bolivia generaría por año unos 2.880 millones de dólares.

Cuando sale al mercado externo, el valor se triplica y alcanza cerca de los 9.000 millones de dólares por año y creciendo. Este es el milagro boliviano.

¡Y ahora quien podrá ayudarnos!, pues no tenemos la voluntad de unirnos, elegir un candidato único para enfrentar el masismo y pelear por nuestros derechos, nuestra propiedad y nuestra vida en libertad. No olvidemos que los populistas buscan el poder y el dinero de la coca, más aquel que consiguen usando el aparato del Estado y exprimiendo a quienes trabajan, por esto no soltaran el poder.

Posdata. Ayer y después de muchos años, me encontré con unos amigos, unos gatos liberales (Jorge Orías y Carlos Herrera) y producto de la charla con algún sesgo personal, escribí lo anterior.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com