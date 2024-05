Economista advierte que escasez del dólar se prolongará por las bajas exportaciones y sanción a banqueros

La reducción de exportaciones del sector público y privado, la penalización a banqueros y exportadores son los dos factores que influyen para que la escasez de dólares en el país se prolongue.

Fuente: ANF

El analista económico y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, dijo que no existe una solución a corto plazo.

“No hay una solución, no vamos a volver a la situación que teníamos antes de la crisis cambiaria donde todo el mundo conseguía el dólar a 6,96 bolivianos y donde las importaciones no tenían problemas ni tiempos de espera, por dos motivos simples: el primero tiene que ver con el sector exportador, tanto como el público y el privado, están exportando menos con relación a antes. No habrá una recuperación rápida”, explicó en sus declaraciones a la ANF.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que sancionará a las entidades financieras que no otorguen de “manera prolija y oportuna” dólares a los clientes. En ese sentido, negó que el país atraviese una crisis económica y aseguró que la escasez de la divisa norteamericana es a causa de una especulación ocasionada por los bancos.

A la vez, el experto cuestionó que el gobierno no haya generado políticas para la exploración minera y aseguró que el Estado es muy agresivo con los inversionistas del exterior que derivó (para) que no se cuente con nuevos yacimientos, que aporten con el ingreso de recursos económicos. A eso se suma que la exportación de gas está cayendo y la importación de carburantes se incrementará debido a la alta demanda.

“Bolivia produce menos energía y se va a necesitar más dólares para importar combustible y los sectores generadores de divisas, como el gas, tienen un problema muy serio en la producción, no va a haber una solución en corto plazo”, puntualizó.

Montenegro afirmó este martes que a fines de este mes y en junio ingresará al país una mayor cantidad de dólares por las exportaciones que fueron liberadas, dentro del acuerdo que se suscribió con el empresariado privado en febrero pasado.

“A fines de mayo y en junio ingresará mayor cantidad de recursos de divisas por las exportaciones que se han liberado y que está dando un buen resultado. Lo vamos a ver en una mayor entrega de divisas”, dijo la autoridad.

Empero, el fin de semana, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, admitió que la liberación de las exportaciones está condicionada al abastecimiento interno.

Reducción

Por otra parte, el economista dijo que antes de la crisis cambiara de 2022, el Banco Central de Bolivia entregaba $us 2.000 millones a las entidades financieras, casas de cambio y otras instituciones, pero el 2023 se redujo a $us 1.600 millones y este año fue menos.

“Entonces no hay una especulación, sino hay una menor entrega de divisas por parte del Banco Central a todos los demandantes de dólares, la consecuencia de esto es que se trata de atender la demanda a través de otros proveedores y, en este caso, son los exportadores que quieren cobrar más por un bien que es cada vez más escaso”, explicó.

Elecciones

Espinoza consideró que el Gobierno intenta hacer creer a la población que se solucionará el problema de la escasez de la divisa norteamericana y por eso sanciona a exportadores y bancos. Además, tiene el objetivo de llegar bien a las elecciones presidenciales de 2025.

“Intenta regular con restricciones de comisiones y demás a las entidades financieras y exportadores, quiere mantener esa idea porque quiere llegar a las elecciones de la mejor manera posible y, el hecho de haber fracasado no solamente con el litio y con la política cambiaria, sería una muy mala señal para el actual presidente”, enfatizó.

