EE.UU. asegura que sus «enemigos» en América Latina pretenden «reemplazar» la democracia

Fuente: https://actualidad.rt.com

Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los EE.UU., aseguró este viernes ante altos mandos de Ejércitos de una veintena de países latinoamericanos que los «enemigos» de «la democracia» en la región pretenden sustituir ese sistema de gobierno, que Washington dice abanderar, para instaurar regímenes autocráticos, reseña AFP.

«Nuestros enemigos se despiertan todos los días tratando de reemplazarnos, tratando de reemplazar la democracia, pero el equipo de la democracia que estoy viendo es mucho más fuerte que el de nuestros enemigos autocráticos», dijo Richardson sin aludir a ningún país.

#SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson met with Panamanian Minister of Security Juan M. Pino & senior leaders to discuss joint efforts to combat illicit traffickers. The United States & #Panama share a longstanding security partnership. @USEmbPAN @WHAAsstSecty https://t.co/Heac6mGe6n

— U.S. Southern Command (@Southcom) May 24, 2024