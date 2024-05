Einstein tenía razón sobre zona alrededor de agujeros negros

Durante décadas, astrofísicos han debatido la posibilidad de detectar la misteriosa región de inmersión alrededor de los agujeros negros.

Fuente: DW

Científicos han demostrado una de las teorías de Albert Einstein, al hallar pruebas de que no solo existe una región de inmersión alrededor de los agujeros negros, sino que además ejerce algunas de las fuerzas gravitatorias más fuertes identificadas hasta ahora en la galaxia.

La teoría de Einstein afirma que es imposible que las partículas sigan órbitas circulares de forma segura cuando se acercan a un agujero negro. En su lugar, se precipitan rápidamente hacia el objeto a una velocidad cercana a la de la luz, lo que da nombre a la región de inmersión.

Los expertos dicen que los hallazgos muestran que la materia responde a la gravedad en su «forma más fuerte posible».

El nuevo estudio se ha centrado por primera vez en esta región de inmersión. Los investigadores de Física de la Universidad de Oxford han utilizado datos de rayos X para comprender mejor la fuerza generada por los agujeros negros.

«Lo realmente emocionante es que hay muchos agujeros negros en la galaxia, y ahora disponemos de una nueva y potente técnica para utilizarlos en el estudio de los campos gravitatorios más fuertes conocidos», declaró Andrew Mummery, profesor de Física de la Universidad de Oxford, que dirigió el estudio.

An international team led by researchers at @UniofOxford Physics have proved Einstein was correct about a key prediction concerning black holes.

This region exerts some of the strongest gravitational forces yet identified in the galaxy. Read in full: https://t.co/c0tZT1uYEY pic.twitter.com/BU7oy5G0kU

— Department of Physics at University of Oxford (@OxfordPhysics) May 17, 2024