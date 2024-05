El actor Jeremy Renner estuvo clínicamente muerto tras su accidente

En enero de 2023, Renner sufrió un accidente cuando fue atropellado por su máquina quitanieves en su propiedad de Nevada. El intérprete tuvo que pasar por el quirófano y estuvo dos semanas hospitalizado, pero ahora se ha revelado que sus heridas fueron más graves de lo que se pensaba.

Fuente: https://www.elespectador.com

Michael Beach, actor que comparte planos con Jeremy Renner en la producción “Mayor of Kingstown”, ha hablado con The Direct sobre el accidente de su compañero, revelando que este llegó a ser declarado clínicamente muerto. “Jeremy es un caballo de guerra. Ese tipo se rompió 38 huesos. De hecho murió, cosa que no supe hasta que me lo dijo, y regresó. Dice que no estaba seguro de cómo sería, pero que estaba preparado”, relató.

Además, también habló sobre el actual estado de salud de su compañero de set, que no le ha frenado para continuar con la serie de televisión en la que colaboran. “Dice que cada semana se siente cada vez más fuerte. Y no ha habido ninguna interrupción por sus capacidades físicas. Él está en esto, haciéndolo. Él está bien. Sí, es un gran tipo. Y es realmente tan duro como un clavo”, agregó.