El viceministro de Turismo, Iver Flores, manifestó en conferencia de prensa que, con base en las estadísticas y proyecciones, en 2024 llegarán al país cerca de 1,3 millones de turistas. Se trata de un aliciente para levantar la actividad en el país.

Las mejores cifras registradas corresponden a la gestión 2019, cuando ingresaron a Bolivia 1,2 millones de visitantes. Por eso, el Gobierno apunta a que el 2024 rompa todos los récords en esta materia.

“La proyección del 2024 es un 10% más de crecimiento; en la mejor época de la historia del turismo, en 2019, hemos recibido 1,2 millones de turistas extranjeros; la gestión pasada hemos tenido u millón de visitantes”, detalló Flores.

La autoridad señaló que la perspectiva es superar la estadística de 2019, siempre y cuando no existan bloqueos u otras manifestaciones que atenten contra el flujo turístico.

“Esperamos superar en 10% más en 2024, si todo anda bien y si la parte radical no asusta y asfixie la imagen del país, anuncian bloqueos; pero dejemos de perjudicar al país. Dejemos de utilizar la máscara del odio y del racismo”, puntualizó.

Asimismo, Flores aseguró que el sector del turismo aporta y contribuye con dólares al país ya que los extranjeros llegan con dinero y generan divisas.

A principios de año, el Gobierno anunció que destinará una millonaria inversión para ejecutar más de 20 proyectos para fortalecer y promocionar el Destino Bolivia, informó el director de la entidad desconcentrada Conoce-Bolivia, Carlos Mollinedo.

Se elaboran cuatro programas. El primero es con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con cinco proyectos turísticos y una inversión de $us 11,9 millones.

En entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el lunes, la directora de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Lykke Andersen, develó datos sobre ingresos del turismo para el país.

Dijo que, en 2019, Bolivia recibió $us 830 millones del turismo; en 2020, $us 189 millones; en 2021, $us 190 millones, y en 2022, $us 530 millones. La disminución se debió a la emergencia sanitaria, pero, este 2024, se prevé superar la cifra de 2019.

