El Gobierno afirmó que los proyectos de ley de financiamiento externo aprobados por la Asamblea Legislativa son ejecutados en obras que benefician a la población boliviana. Así respondió a la exsenadora Adriana Salvatierra, quien aseguró que esos recursos no son utilizados.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, indicó que en la actual legislatura se aprobaron 32 proyectos vinculados a financiamiento externo por un monto aproximado de $us 3.820 millones, de los que se desembolsaron unos $us 1.724 millones.

“Esto equivale a que un 45% de estos recursos de finamiento externo que se han contratado en la actual gestión de gobierno y aprobados por la Asamblea ya han sido desembolsados”, explicó en conferencia de prensa.

Denuncia

Salvatierra, exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció el miércoles que, desde 2021 a la fecha, la Asamblea Legislativa aprobó 32 proyectos de ley de créditos externos a favor del Gobierno por más de 3.800 millones, pero que esos recursos no fueron desembolsados para la inversión pública, como pregona el Órgano Ejecutivo.

“Si los créditos se aprueban para ejecutar obras y si las obras no se ejecutan no hay desembolsos”, sostuvo la expresidenta de la Cámara de Senadores.

Añadió que la ejecución de la inversión pública en 2021 fue del 65%, en 2022 del 52% y en 2023 del 66%. “Cómo pretenden que los organismos internacionales desembolsen si las obras no se están ejecutando”, cuestionó.

Afirmó que el problema no está en si se aprueban o no los créditos en la Asamblea Legislativa, “el problema está en que no ejecutan las obras que se comprometen, y sin ejecución no hay desembolso”.

Ejecución

Cusicanqui sostuvo que ese tipo de afirmaciones busca politizar los créditos externos “y poner más excusas” para el tratamiento de otros proyectos que aún están pendientes en la Asamblea.

Aseguró que, de esos 32 proyectos de ley, 29 créditos se encuentran en operación en diferentes etapas y tres créditos en cumplimientos de condiciones previas.

De esos 29 créditos que están en operación, 17 ya están en ejecución o han sido ejecutados, cinco se encuentran en proceso de actualización de diseño o supervisión de los proyectos, “es decir, que se están actualizando esos proyectos de construcción de infraestructura, siete se encuentran en proceso de licitación”.

Esos 17 proyectos que están en ejecución son, por ejemplo, el tramo Escoma-Pacobamba, en La Paz; la vía Oruro-Challapata en su primer tramo; el programa Construyendo Resiliencia ante el Cambio Climático para familias rurales.

También, la construcción del puente Mapiri, en La Paz; y del puente Sacambaya, entre La Paz y Cochabamba; el crédito del Censo de Población y Vivienda, en sus dos operaciones; los aeropuertos de Tarija y Uyuni (Potosí) que ya se han licitado las empresas que se harán cargo de la obra, el túnel de Incahuasi, entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Además, del programa de generación de empleo para hacer los enlosetados a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).

“Estamos avanzando en la ejecución de todos estos créditos a través de sus unidades ejecutoras y vamos mostrando que esto está funcionando, se está ejecutando a través del Gobierno nacional”, afirmó Cusicanqui.

En tanto, siete proyectos están en proceso de licitación, como los ocho carriles de la Doble Vía La Paz-Oruro en su tramo Senkata-Apacheta, los programas de agua potable y saneamiento para ciudades intermedias y menores.

También los proyectos que están en etapa de actualización, como el tramo Pacobamba-Charazani, en La Paz; La Joya-Chuquichambi, en Oruro; Unduavi-Chulumani, en La Paz, que ya está en la última fase de ese proceso.

A eso se suman los tres créditos que están pendientes de cumplir las condiciones previas, que son los proyectos de electrificación a cargo del Ministerio de Hidrocarburos, que recientemente se ha promulgado. La construcción del pavimento Faja Norte en Yapacaní, Santa Cruz; y el Programa nacional de riego tecnificado.

Recordó que aún están pendientes de tratamiento en la Asamblea Legislativa ocho proyectos de ley por aproximadamente $us 633 millones.