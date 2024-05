El programa “Estudiemos juntos” ayudará a 650 escolares

Fuente: https://elpais.bo

En dicho proyecto participarán 80 jóvenes voluntarios, que fueron capacitados con herramientas pedagógicas para brindar apoyo académico a los estudiantes que lo requieran.

“Le agradezco a Visión Mundial por este trabajo y a la Secretaría de la Mujer, un agradecimiento especial a los voluntarios que dedican su tiempo a apoyar a los niños y jóvenes de las deferentes unidades educativas que no están teniendo un aprovechamiento por diferentes factores. Sin educación no hay futuro, no podremos superar la crisis, la única manera de salir de la pobreza es estudiando”, dijo Torres Terzo.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables, Myriam Gallardo Ovando, acotó que la duración del mencionado proyecto es de mayo a noviembre, bajo la modalidad de tres clases por mes en todas las materias en las que los estudiantes necesiten apoyo.

“El presente proyecto se viene realizando desde la gestión 2022. Ese año se trabajó con los barrios del Distrito 13 y 7, beneficiando a 80 niños y niñas, apoyando en la lectura comprensiva y matemáticas. En la gestión 2023 se benefició a 250 estudiantes de primaria y secundaria, con 35 voluntarios que apoyaron en la lectura comprensiva, matemáticas, física y química”, declaró Gallardo.

La estudiante de primaria, Dayana Mabel Albino, agradeció a las autoridades por el apoyo. Recalcó que muchas veces, por razones laborales, no pueden tener el aprovechamiento normal en diferentes materias.