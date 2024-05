El presidente Luis Arce destacó este viernes que Chuquisaca captó $us 293 millones por concepto de renta petrolera entre 2021 y 2023 y que el Gobierno ejecuta más de $us 344 millones en proyectos de inversión en el campo energético.

En la sesión de honor en homenaje a los 215 años de la revolución del 25 de mayo de 1809, el Presidente resaltó, además, que la cobertura eléctrica en ese departamento llegó al 95% hasta finales del año pasado.

“Entre las gestiones 2021 y 2023, generamos ingresos por concepto de la renta petrolera para el departamento de Chuquisaca, de aproximadamente $us 293 millones”, precisó en el acto realizado en la Casa de la Libertad.

Complementó que, de la inversión en el campo energético, hasta la gestión 2023 se ejecutaron aproximadamente $us 105 millones.

“Como comprometimos la pasada gestión, hoy entregamos la Estación de Servicio de Villa Serrano; que tuvo un costo de más de 6 millones de bolivianos y permitirá a la población de este municipio acceder a los combustibles a precios regulados”, destacó.

Asimismo, dijo que se destinó $us 90 millones para labores de exploración de hidrocarburos; $us 8 millones en distribución y $us 7 millones en explotación y otros proyectos.

Arce dijo que para esta gestión se prevé una inversión superior a $us 65 millones en proyectos de la cadena de hidrocarburos; entre los que destacan la inyección de $us 50 millones en exploración que incluyen Iñau-X3D, Yapucaiti-X1, Ingre-X3D, Vitiacua-X1 y Camatindi.

Inversiones para Chuquisaca

Y se canalizarán $us 15 millones para 4.000 nuevas instalaciones de gas domiciliario y explotación en el campo Vuelta Grande y el campo Margarita – Huacaya; y otros proyectos de la cadena hidrocarburífera.

Además, dijo, se destinó una inversión superior a $us 32 millones se entregaron más de 13.000 instalaciones internas de gas; y en el marco de la Política del Cambio de la Matriz Energética, se convirtieron más de 1.800 vehículos a Gas Natural Vehicular.

Respecto al sector eléctrico, el mandatario indicó que entre 2021 y 2023 se ejecutó una inversión de más de Bs 170 millones; que posibilitó una “cobertura del servicio básico de electricidad del 95% al año 2023”.

Con el fin de llegar al 100% de cobertura, anunció para este 2024 una inversión cercana a los Bs 10 millones; destinados a proyectos enfocados a la construcción de líneas eléctricas de media tensión y baja tensión para el Sistema de Distribución en Camargo.

“Estos proyectos se centrarán en la expansión de redes eléctricas y la instalación de sistemas fotovoltaicos individuales, para el acceso a una energía eléctrica más amplia y sostenible; con una inversión de más de Bs 250 millones, que beneficiarán a más de 11.000 hogares chuquisaqueños”, aseguró.