Entrenador de GV San José pide paciencia a la afición para la llegada de refuerzos

La duda para el partido ante Independiente es Augusto Seimandi, entre las opciones que se tienen están Nicolás Landa y Líder Yanarico.

El conjunto orureño realizó una nueva jornada de entrenamiento la mañana del miércoles en la cancha principal del complejo «Húngaros del 55». El trabajo se centró más en la parte futbolística para ir formando el equipo titular para el cotejo de este sábado.

Rolando Carlen, entrenador de GV San José, indicó que las salidas de Yuri Martins y Mario Cuellar, sin duda complica al cuerpo técnico para armar el plantel titular. A eso se suman las lesiones de jugadores importantes, entre ellos Joel Bejarano y Moisés Calero, quienes tienen un largo periodo de recuperación. Además, Aldair Mamani tiene un problema en la rodilla, Augusto Seimandi no está completamente recuperado y Rodrigo Vargas también es duda para el encuentro.

Carlen señaló que, a pesar de tener un equipo corto, no queda más opción que enfrentar los encuentros de esta primera parte del torneo con lo que se tiene, ya que por el momento no se pueden hacer contrataciones debido a que el Libro de Pases no estará abierto hasta mediados de año. Por más que se traigan jugadores o se hagan contrataciones, estos no podrán actuar hasta el mes de julio.

Rolando Carlen busca las mejores opciones para definir el onceno titular

Por ello, el estratega pidió un poco de paciencia a los aficionados, ya que se están buscando jugadores para reforzar el plantel y las novedades llegarán una vez que se pueda habilitar a nuevos jugadores.

En cuanto a la zona defensiva, indicó que se están evaluando las alternativas para colocar la mejor dupla para el encuentro ante Independiente. Una de las opciones claras será Wallace Gomes, la duda está en su acompañante. Entre las opciones que se manejan están Nicolás Landa, Líder Yanarico, Jhoni Ramallo o esperar hasta último momento a Seimandi.

De todas formas, la decisión final será tomada antes del cotejo del sábado. Para aclarar más el panorama, el equipo orureño tendrá un entrenamiento futbolístico este jueves en el estadio «Jesús Bermúdez», el cual será a puertas cerradas.