«Es importante que quede el precedente»: López Obrador tras la decisión de la CIJ

Fuente: https://actualidad.rt.com

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que la demanda interpuesta por su país contra Ecuador por el asalto a su embajada seguirá su curso, después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciara este jueves que no dictará «medidas provisionales» contra Quito.

«Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio (…) Todo se va a resolver a través de la Corte», aseveró el mandatario en su acostumbrada rueda de prensa matutina.

Del mismo modo, consideró que el recurso interpuesto por su país sienta un importante precedente para que «nunca más se vuelva a violar el derecho internacional».

«No queremos diálogo contra quien no respetó la soberanía», aseveró el mandatario, tras descartar un acercamiento con Quito hasta tanto el Gobierno de Daniel Noboa no exprese disculpas públicas y se comprometan a la «la no repetición».