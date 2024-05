Escándalo: Canelo Álvarez se cruzó con su ex promotor Óscar de la Hoya y casi terminan a los golpes en la presentación de la pelea más esperada

El mexicano realizará este sábado su esperado combate ante Jaime Munguía, pero en el evento previo todo derivó en un explosivo cruce con el ex boxeador y actual manager: “Lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo robarle a los boxeadores”

El tenso cruce entre Canelo Álvarez y Oscar De la Hoya

El mundo del boxeo no solo está lleno de golpes y estrategias sobre el ring, sino que a veces las batallas más intensas se libran fuera de él. Tal es el caso del enfrentamiento entre Saúl Canelo Álvarez y su ex promotor, Oscar de la Hoya, el cual ha generado un revuelo sin precedentes en la previa de una de las peleas más esperadas del año.

El próximo combate entre el multiple campeón y el invicto Jaime Munguía ya tenía a los aficionados del boxeo expectantes, pero el verdadero espectáculo se desató durante la rueda de prensa de presentación, cuando el ex púgil tomó el micrófono y lanzó duras acusaciones contra Álvarez.

“Parece que tiene problemas para recordar quién lo ayudó a convertirse en una estrella global. Sólo tengo respeto hacia Canelo Álvarez como boxeador, su récord y habilidad hablan por sí solos, pero ha pasado los últimos dos meses insultándome en lugar de promover esta pelea”, expresó De la Hoya, desatando una guerra verbal en el escenario.

El cruce de declaraciones entre De la Hoya y Álvarez no tardó en subir de tono. Mientras De la Hoya acusaba a Álvarez de haber insultado y menospreciado su papel en su carrera, el campeón respondía con furia: “Callate, qué dices. Te tienen que escribir lo que dices”, vociferaba, antes de levantarse de su asiento y encarar directamente a De la Hoya con palabras más ásperas.

El tenso cruce entre Canelo Álvarez y Oscar De la Hoya

La tensión en la sala era palpable, con Álvarez gritando “eres un pendejo, te tienen que escribir lo que dices” mientras avanzaba hacia su ex promotor, dejando entrever la posibilidad de una confrontación física que afortunadamente no se materializó gracias a la intervención de terceros. Posteriormente, tomó el micrófono y lo atacó: “Y para este imbécil intento de gente que tengo a mi izquierda que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos, y que siempre lucró con mi nombre, nunca perdió un sólo centavo, sino más, ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor a sus abogados porque seguramente les está robando. Es lo único que viene a hacer al boxeo. Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”.

Tras el final de la acalorada rueda de prensa, Álvarez tuvo la oportunidad de explayarse en diálogo con ESPN: “No me espero menos de una persona como Oscar, una persona que le gusta la atención, que no importa si le quita la atención a su peleador, el que está promocionando ahora. Es una persona que sabemos que está ardido porque me fui de su empresa, una empresa que se encarga de lucrar con los peleadores, nada más”.

“Eso es lo único que me di cuenta con esa empresa. Tarde, pero si no hubiera metido a mis abogados para hacer una auditoría me podría haber robado millones de dólares, también a Golovkin, no sé si se los pagó”, sentenció.

Con 51 años, De la Hoya es recordado como un campeón mundial en seis categorías diferentes. Fuera del ring, comenzó su proyecto al mando de la promotora Golden Boy Promotions, la cual cuenta con la representación de grandes boxeadores además de Munguía como Ryan García, Óscar Colazo y Marlen Esparza, entre otros. De esa misma compañía formó parte el propio Canelo, quien se unió a De la Hoya en 2010, compartiendo múltiples éxitos hasta 2020, cuando el púgil puso punto final con abogados de por medio.

En septiembre de ese año Álvarez interpuso una demanda debido a un presunto incumplimiento contractual. En el proceso legal, el boxeador exigía un mínimo de USD 280 millones en daños y perjuicios. Un mes después informó que las partes habían llegado a un acuerdo y él se convertía en agente libre.

A pesar del drama fuera del ring, el verdadero enfrentamiento se llevará a cabo este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde Canelo Álvarez y Jaime Munguía se enfrentarán en un combate que promete ser épico. Ambos pugilistas han expresado su determinación por salir victoriosos, asegurando que ofrecerán un espectáculo inolvidable para los fanáticos del boxeo en todo el mundo.

“Él viene a ganar, yo también, quiere decir que va a ser una gran pelea. Nos respetamos abajo del ring, pero no venimos a jugar, venimos a ganar contundentemente, que todo el mundo disfrute de la pelea”, anticipó Canelo sobre el combate.

En cuanto a Munguía, el joven boxeador de 27 años llega al duelo con un impresionante récord invicto de 43 combates en el campo rentado, con 34 victorias por KO, demostrando ser un rival formidable para Álvarez.