España: Abascal a Sánchez; «Usted no es el Rey, y su señora no es una institución del Estado»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente este miércoles contra Pedro Sánchez por sus recientes conflictos diplomáticos con Argentina e Israel, así como por la «victimización» en la que se ha refugiado en las últimas semanas.

«Quiero decirle que usted no es el Rey, y que su señora no es una institución del Estado. No es España y no le pertenecen las instituciones. La política exterior debe ser una política de Estado y no de familia, lo que ha hecho estos días» ha señalado.

