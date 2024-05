Esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión mayor vinculados a nuevos patrones de expresión genética

Ronald Palacios Castrillo

Los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión tienen una fuerte firma genética. A través de estudios avanzados de asociación de todo el transcriptoma (TWAS), los investigadores pueden identificar expresiones genéticas únicas para identificar nuevos objetivos farmacológicos para tratar estos trastornos.

Los resultados de un estudio «La integración de retrovirus endógenos humanos en estudios de asociación de todo el transcriptoma destaca nuevos factores de riesgo para afecciones psiquiátricas importantes», publicado en Nature Communications por científicos de los Institutos Feinstein de Investigación Médica y el King’s College de Londres ( Duarte, R.R.R., Pain, O., Bendall, M.L. et al. Integrating human endogenous retroviruses into transcriptome-wide association studies highlights novel risk factors for major psychiatric conditions. Nat Commun 15, 3803 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-48153-z), revelan nuevos patrones de expresión genética relacionados con enfermedades comunes, trastornos de salud mental, proporcionando una hoja de ruta para futuras investigaciones terapéuticas.

Los retrovirus endógenos humanos (HERV) son secuencias no codificantes que constituyen aproximadamente el ocho por ciento del genoma humano. Se originaron a partir de antiguas infecciones por retrovirus que infectaron nuestro linaje hace millones de años y se cree que regulan genes cercanos y tienen otras funciones biológicas. Los HERV se han relacionado con afecciones psiquiátricas, pero su función exacta no está clara.

Este estudio de expresión de HERV sugiere que los HERV desempeñan un papel en la causa de trastornos psiquiátricos. Estudios futuros, incluidas más investigaciones traslacionales y ensayos clínicos, podrían conducir a posibles nuevas formas de tratar los trastornos psiquiátricos.

Centrarse en la expresión neurológica de HERV

La investigación, financiada en parte por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR) del Reino Unido y el NIH de EE. UU., se centró en la expresión neurológica de HERV y encontró patrones únicos asociados con riesgos genéticos de trastornos psiquiátricos importantes.

El equipo también encontró redes de coexpresión que conectan genes estándar con HERV, lo que ayuda a comprender mejor sus funciones.

Se realizamos estudios especializados de asociación de todo el transcriptoma que consideran la expresión de HERV cuantificada en ubicaciones genómicas precisas, utilizando secuenciación de RNA y datos genéticos de 792 muestras de cerebro post-mortem.

En los europeos, identificaron 1.238 HERV con expresión regulada en cis, de los cuales 26 representan señales de expresión asociadas con trastornos psiquiátricos, y diez son condicionalmente independientes de las señales de expresión vecinas.

De estos, cinco son además significativos en los análisis de mapeo fino y, por lo tanto, se consideran HERV de alto riesgo de confianza.

Estos incluyen dos firmas de expresión de HERV específicas del riesgo de esquizofrenia, una compartida entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y otra específica del trastorno depresivo mayor.

No se identifican firmas sólidas para las condiciones del espectro autista o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los europeos, ni para ningún rasgo psiquiátrico en otros ancestros, aunque esto es probablemente el resultado de un poder estadístico relativamente limitado.

En última instancia, este estudio destaca la expresión y regulación extensa de HERV en la corteza adulta, incluso en asociación con el riesgo de trastorno psiquiátrico, proporcionando así una justificación para explorar la expresión neurológica de HERV en rasgos neuropsiquiátricos complejos.

Todavía no está claro cómo intervienen los HERV en los trastornos psiquiátricos. La investigación propone que las diferencias en la expresión de HERV en casos psiquiátricos podrían deberse a respuestas inmunes contra infecciones actuales o pasadas, que pueden desencadenar inflamación. Sin embargo, parte de la expresión de HERV contribuye directamente a la causa de estos trastornos en lugar de ser una respuesta a infecciones o factores ambientales.