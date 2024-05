Conocida la medida cautelar emitida por una Sala Constitucional de La Paz, que ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar al congreso del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el equipo jurídico del ala evista denunció este hecho y alertó de una ilegalidad y el fin del Estado de derecho.

“Esta sala constitucional, yendo más allá de lo que le faculta el código de procedimiento constitucional, las propias normas sustantivas que hacen a la existencia de estas salas, emite este auto constitucional totalmente anómalo y espurio, forzando a que el Tribunal Electoral acompañe la supervisión al congreso de El Alto”, cuestionó el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, en conferencia de prensa.

Medida cautelar

El mediodía del jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz aprobó una medida cautelar que ordena al TSE supervisar el congreso del ala arcista que comenzará este viernes en El Alto.

Lea más en: Sala Constitucional de La Paz ordena al TSE acompañar el congreso del MAS arcista

El TSE había rechazado la convocatoria al congreso previamente, debido a que no contaba con las firmas de la directiva vigente, la cual está a la cabeza del expresidente y líder del partido, Evo Morales.

Pese a que el Pacto de Unidad, que apoya al presidente Luis Arce, intentó subsanar las observaciones, el TSE ratificó su rechazo el miércoles. Sin embargo, las organizaciones sociales anunciaron que, de todas formas, realizarían el congreso el 3, 4 y 5 de mayo.

“Estamos ante una sala constitucional más poderosa que cualquier Órgano del Estado. Una sala constitucional que de pronto anula al TSE. Si el tribunal se allana a cumplir y obedecer órdenes arbitrarias de esta sala constitucional quiere decir que ya no hay Estado de derecho, ya no hay Estado constitucional”, advirtió Jiménez.

A su vez, el TSE también rechazó la convocatoria del ala evista debido a que incumplía con el estatuto orgánico del partido. No contaba con las firmas de las direcciones de las organizaciones sociales fundadoras (confederaciones de campesinos, interculturales y Bartolina Sisa).

La fecha del congreso evista estaba prevista para el 10 de junio, pero se cambió al 10 de julio.

‘Acto delictivo’

“Lo más grosero es que ya ni siquiera cuenta lo que dice el Tribunal Electoral, porque pese a que está forzando las cosas, está intentando generar resoluciones en apariencia neutrales (…), resulta ahora que ni eso, una Sala Constitucional les dice lo que tienen que hacer (…); esta medida cautelar es un acto delictivo”, afirmó el delegado del ala evista.

Wilfredo Chávez, exprocurador y ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, también mostró sus críticas a la resolución de la Sala Constitucional. “Absoluta ilegalidad, porque no puede supervisar alguien que ni siquiera sabe cómo presentar congreso, no tenían representación legal; el Tribunal les ha dicho varias veces eso, y ahora resulta que para el Órgano Judicial sí tienen, pero no explican cómo, cuándo, nada”, criticó.

Además, Chávez denunció que, según la información que maneja, quien preside la Sala Constitucional de La Paz, el vocal Israel Campero, obedece a los intereses del Gobierno.

Cuestionó la rapidez con la que se atendió el pedido del Pacto de Unidad. En su criterio, el reclamo ingresó el 30 de abril en el Tribunal Departamental y en apenas dos días dictó una respuesta positiva.

“El fondo es anular a Evo Morales, a quien temen”, alertó Chávez.

El objetivo del congreso es renovar la directiva, que tiene a Morales de presidente desde 2017. En caso de no renovarse, el MAS podría ser amonestado por el TSE. El plazo para la renovación de directivas expira el 5 de mayo.

En tanto, el ala arcista ultima los detalles de su congreso que comenzará este viernes y ya tiene garantizado un cuerpo de oficiales que resguardará el evento.