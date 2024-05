Evo dice que mensajes del Gobierno «no contribuyen a aliviar la grave crisis económica»

“Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado, estamos recién volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas. Hermanas, hermanos, no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar, (…) la derecha y el ala evista, nos niegan la aprobación de créditos (en la Asamblea Legislativa) y, por lo tanto, cuando hay demandas por más obras, no hay pues de dónde sacar plata”, dijo el mandatario.

Morales, quien tuvo a Arce como su ministro de Economía durante casi todo su gobierno, agregó que lo más preocupante es que ahora el Ejecutivo no tiene un plan para salir de esta “crisis”.

“Dicen que ‘no hay gas’ y que ‘no hay plata’, y lo más preocupante es que no tienen un plan para salir de estos serios problemas. Esta situación genera mucha incertidumbre en todo el pueblo y ahuyenta todo tipo de inversiones”, señaló.

En ese sentido, Morales también insistió que se debería convocar a un gran encuentro nacional, con la participación de todos los sectores, para “salvar la economía” del país.

“Tenemos que hacer prevalecer la unidad para enfrentar la crisis”, remarcó el expresidente, mientras el partido político que él lidera sigue sumergido en una constante división por su liderazgo.