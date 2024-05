Evo dice que no quiere plata como resarcimiento y asegura que usa su renta para costear ítems

Yolanda Mamani Cayo.

Fuente: El Deber

“Aquí no se ha pedido plata, sino que me habiliten (…) no estamos pidiendo plata ni indemnización para nada”, insistió Morales y recordó los antecedentes de hace tres y cuatro años, cuando primero, en febrero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo inhabilitó como candidato al Senado por Cochabamba.