Exdirector del BCB: no hay dólares para devolver antes de 2026 los fondos de garantía a la banca

Asoban exigió la devolución de las divisas entregadas como garantía, y que superan los dos mil millones de dólares, para atender los requerimientos de importadores y población en general.

Fuente: Brújula Digital

El exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) Gabriel Espinoza considera que el ente emisor no está en condiciones de devolver antes de 2026 los dólares de los fondos de garantía que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) entregaron. La causa es la falta de divisas.

Este jueves, el presidente del BCB, Edwin Rojas, ratificó que se devolverá a las EIF los fondos luego que estas cumplan con las condiciones fijadas por ley. El plazo es 2026.

Añadió que están vigentes cuatro fondos: CPVIS II y CPVIS III, para vivienda social, el FIUSEER, para créditos de incentivo de uso de energía eléctrica y renovable, y el CPRO, sector productivo.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) exigió la devolución de las divisas entregadas como garantía, y que superan los dos mil millones de dólares, para atender los requerimientos de importadores y población en general.

Espinoza explicó que el BCB recibió los dólares de la banca privada, proveniente del ahorro y depósitos de los clientes. Recordó que el fondo de garantía CPVIS, que impulsa que los bancos presten dinero para vivienda social, buscaba incrementar las reservas internacionales netas, en el 2017 y 2018 principalmente.

“Este fondo lo que hace es habilitarles líneas de crédito a los bancos en bolivianos (a 0% de interés) contra los fondos que los bancos constituyeron en dólares en el Banco Central”.

“Muchos de los bancos han realizado préstamos con esos bolivianos que han obtenido del Banco Central y por lo tanto se les complica devolverlos en el corto plazo”, aclara Espinoza, quien añade que la fecha es hasta diciembre de 2026.

Pero, ¿qué pasaría si alguna EIF quiere devolver el dinero antes? El BCB tendría la obligación de entregar los dólares; sin embargo, no podrá hacerlo porque no hay divisas.

“Los bancos hoy día podrían, haciendo un esfuerzo, para obtener liquidez en bolivianos estableciendo una política de gestión de sus flujos, pues poder empezar a devolverle los bolivianos al Banco Central. Pero está claro que el Banco Central no quiere que eso suceda porque no tiene, no cuenta con los dólares suficientes”, afirmó Espinoza.

Espinoza explicó que el Banco Central hoy tiene cerca de 1.800 millones de dólares de reservas, pero de este total, 200 millones de dólares son en divisas, el resto corresponde a oro que no puede ser vendido.

Por eso, considera Espinoza, la intención es transferir la responsabilidad de la devolución de los fondos a la próxima dirección del BCB, considerando que las elecciones generales están programadas para el año 2025.

“El tema es que el 2026 vamos a estar ya en otro periodo o en otra gestión de gobierno, al menos eso es lo que debería suceder. Y claro, muy probablemente la actual gestión del Banco Central, el actual directorio y el presidente del Banco Central, pues quieren dejar este problema a los futuros directores o presidentes del Banco Central”, indicó.

Asoban y BCB dependen de exportadores para divisas

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indica que el pago del BCB a la banca privada no resolverá los problemas de liquidez.

“Esos pasivos que se tienen entre el sector público y el sector privado son de mediano y largo plazo, es decir no nos van a dar liquidez más allá de quien pague o devuelva sus deudas, porque se necesitan recursos a corto plazo en los próximos tres meses”, añadió.

Resaltó que se necesitan acciones a corto plazo que van más allá de la deuda entre la banca privada y el BCB, acciones que permitan “bajar lo que es esa demanda insatisfecha”.

Además, señala que tanto el BCB como la Asoban dependen de las acciones del sector exportador para adquirir divisas.

Romero afirma que el sector privado exportador está en toda la libertad de llevar sus recursos donde vean más rentable y “si es que se ofrece al sector exportador que se traiga aquí las divisas correspondientes se tiene que establecer una normativa que garantice la devolución de los mismos y que además sea con la posibilidad de que no sean perjudicados en el sentido que cuando quieran retirar sus recursos no haya una especie de límite o corralito bancario”.

BD/AGT/JA