Exjefe policial con cocaína: según su abogado “le tendieron una trampa” y se retiró del lugar porque “no había garantías”

Fuente: Unitel

Luego de que el teniente coronel Marcelo Ramírez se entregó ante la Policía Boliviana acusado por el delito de narcotráfico, su abogado señala que le tendieron una trampa en el retén donde trató de ser detenido, y que no tenía garantías para una requisa en el lugar.

Samuel Durán, abogado de Marcelo Ramírez, sostuvo que el teniente coronel Ramírez manifestó su inocencia dentro del caso donde está siendo acusado por delitos ligados a la Ley 1008.

“Me manifestó que es inocente y vamos a demostrar dentro del presente caso que no tiene participación en este hecho. Se abstuvo de declarar. Él no fue encontrado en el vehículo, cuando estaba en el retén advirtiendo que se le tendió una trampa, él se retira del lugar porque no había garantías de que pueda someterse a una requisa por parte de los efectivos policiales”, sostuvo Durán.

Ramírez se entregó ante la Policía Boliviana luego de darse a la fuga en un control rutinario en Pozo del Tigre, en la ruta Bioceánica, y kilómetros más adelante hallaron su vehículo con droga en su interior.