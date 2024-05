Extorsiones por transferencia: las pruebas que revelan los «aportes» que exigían los punteros de organizaciones sociales en Argentina

Infobae accedió a dos de las denuncias que analiza la Justicia. Chats, audios y otras pruebas que exhiben el mecanismo para quedarse con parte de los planes.

Los chats y audios que revelan las extorsiones de los punteros.





Fuente: infobae.com

Las denuncias a la línea 134 por el manejo de los planes sociales se multiplican a diario. Aunque las organizaciones apuntadas hablan del 2 por ciento, como un supuesto límite reglamentado, hay casos que llegaban a pedir hasta la mitad del dinero entregado por el Estado. Y lo más llamativo es que algunos de los “aportes” se rendían por transferencia bancaria, un mecanismo insólito que ahora debería simplificar la investigación.

Uno de los casos ingresados a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación apunta a dos referentes de la organización “La 25″, con sede en la capital salteña. Los denunciados fueron identificados como Paola Aguado y su marido Jorge Rios. La denunciante aseguró que esos dos personas le exigían a su madre hasta el 50% del Potenciar Trabajo. La maniobra se habría repetido durante un año.

”Estos últimos días le pedía que le pase los datos de la cuenta y también el usuario para verificar ellos. Donde nosotros le dijimos que no porque son datos confidenciales de mi madre. También le solicitaba que le pase captura de los últimos movimientos de la tarjeta. Espero una respuesta favorable gracias (sic)”, dice el expediente administrativo que se terminó sumando a una mega causa a cargo del juez federal Ariel Lijo, donde más hay más de 1000 casos.

Las conversaciones de los referentes que exigían el pago a través de transferencias

La denuncia contra los referentes de “La 25″ incluye conversaciones recientes de WhatsApp y varios audios que exponen todo el mecanismo extorsivo. Las pruebas revelan que los “aportes mensuales” iban directamente a las cuentas bancarias de los apuntados o de sus familiares directos.

La mujer que debía entregar la mitad de su plan luego mandaba los comprobantes de cada transferencia. En los chats aparecen los montos de cada movimiento, el CUIT del destinatario, y el número de cuenta en el Banco Nación. Según los chats aportados, Rios utilizaba para recaudar una cuenta de un joven de apenas 19 años, identificado como N.M.R.

En uno de los audios que acompañan la denuncia, se escuchan una serie de recriminaciones, llamativamente, de quien se quedaba con parte de los planes. “Usted nos jugó chueco a nosotros”, le dice a la mujer que realizaba las transferencias todos los meses.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/4URhzqOF-34105382.mp4 Las Pruebas Que Revelan Los “Aportes” Que Exigían Los Punteros De Organizaciones Sociales – Audio 4

En otro de los audios se escucha la voz de una mujer. “Ustedes van a cobrar el aguinaldo, que es de 22.000 pesos. Ahora voy a estar diciendo cuando es de 22.000 y ahí ya no se paga aporte nada de eso… ahí ya sería 11 y 11. Yo pago ahora el aporte, yo les pago el aporte ahora y el mes que viene lo pagás vos el aporte”, arranca la conversación.

Luego se suman voces masculinas. Entre todos intentan convencer a la mujer de los aportes. “Bueno, listo. Mandame un CBU, porque yo te digo la verdad no tengo para venir. Compre unas cosas”, termina admitiendo la denunciante.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/05/L19POCze-34105382.mp4 Las Pruebas Que Revelan Los “Aportes” Que Exigían Los Punteros De Organizaciones Sociales – Audio 1

La causa que tramita en el juzgado de Lijo -uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema- incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei. Una de las protestas fue el 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía. Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).

La causa que lleva adelante Lijo es mucho más voluminosa que la que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita. “Tenemos más de 1000 formularios de denuncias ingresadas a través del 134, estamos analizando cada caso y determinando quiénes eran los que hacían las amenazas”, apuntó la misma fuente. Pese a que la causa recién comienza, Lijo ya ordenó informes de cuentas y varias declaraciones testimoniales.

El expediente de Casanello comenzó con más de 900 casos, pero se tomaron en cuenta solo 45, por hechos que habrían ocurrido en la Capital Federal. De ese total, los investigadores lograron ubicar a 7 personas y 5 terminaron declarando como testigos de identidad reservada. El resto de los casos fueron desparramados por más de 30 juzgados federales del interior del país.

En cambio, Lijo decidió quedarse con los más de 1000 casos que le entregó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Una de esas denuncias, a la que tuvo acceso Infobae, también aporta pruebas contundentes como chats y comprobantes de transferencias bancarias. La apuntada es Cecilia Elisabeth Acuña. Las conversaciones revelan que esa mujer se quedaba entre 5 y 10 mil pesos de un plan de 25 mil pesos, es decir, más del 20 por ciento.

Las transferencias, con montos, horarios y fechas exactas.

Entre las pruebas aportadas hay capturas de un grupo de WhatsApp denominado “Beneficios Agosto” donde Acuña interactuaban con los beneficiarios de los planes y les daba órdenes precisas: “No se olviden que tienen que realizar la transferencia del 20% El bono es de $20.000 el 20% es 4000. Y el depósito del beneficio de $25.000 por lo tanto el 20% sera de $5000 (sic)″. Y luego aclara: “No se olviden por fa de pasarme el comprobante y guardarse una copia”.

Hay decenas de mensajes en ese grupo de WhastApp de los meses de noviembre y diciembre del año pasado. En una de sus intervenciones, Acuña aclara el motivo de su contabilidad paralela: “POR QUE PEDIMOS LA CAPTURA DE LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS? Para demostrar al ministerio que no se realizó el depósito y que no nos pidan ese 20% a nosotros y este no tenga que ser pago de nuestro bolsillo”.

La mujer que denunció a Acuña en el 134 aseguró que tanto ella como su marido cobraron un plan entre agosto y noviembre de 2023, pero que a partir de ese momento fueron dados de baja, aunque seguían apareciendo en los listados de beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social.