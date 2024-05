Facción afín a Evo Morales amenaza con una ‘guerra civil’ por fallo judicial que avala congreso de los ‘arcistas’

Ponciano Santos denuncia que la intención del primer mandatario es apropiarse de la sigla del MAS y proscribir a Evo Morales

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín a Evo Morales, Ponciano Santos, señaló que la justicia obedece al manoseo político del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, por ello conminaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a supervisar el congreso del ala renovadora que inicia este viernes en el Alto.

Santos advirtió que habrá una ‘guerra civil’ si el gobierno intenta apropiarse de la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS) y proscribir a Evo Morales como candidato a las elecciones nacionales del 2025; así mismo, advirtió que las organizaciones aliadas que responden a la facción radical de esa tienda política saldrán a las calles y retomarán el bloqueo de caminos contra la intención del sector ‘arcista’.

“Es lamentable que una sala manejada por Luis Arce, David Choquehuanca e Iván Lima ordene al tribunal electoral supervisar el congreso trucho en la ciudad de El Alto, eso es grave, por eso hemos dicho que en este país no existe un estado de derecho, no existe respeto a la Constitución, ni a la democracia. A nosotros no nos preocupa, pero ya estamos en movilizaciones y estado de emergencia, nos veremos en la convulsión social”, advirtió.

Foto: captura pantalla

El dirigente campesino recordó que la Dirección Nacional del MAS y sus organizaciones aliadas esperaron con paciencia la voluntad del TSE para acompañar el congreso convocado para el mes de julio; pero, que la medida adoptada por la justicia la pasada jornada obliga a la movilización inmediata de los sectores sociales para impedir la intención del ala renovadora de anular a Evo Morales.

“Vamos a salir a las calles, se instruye a toda la militancia, a todos los sectores sociales del país que estamos en emergencia y movilizados. Luis Arce Catacora tiene la intención de quitar la personería jurídica del MAS para ser nuevamente candidato, no vamos a permitir eso y si va a correr sangre, va a correr sangre, llegó el momento de las movilizaciones, la convulsión social, si quieren a las malas nos vamos a hacer respetar”, sentenció.

El aliado de Morales aseguró que Luis Arce tendrá que alistar sus maletas, porque las movilizaciones se intensificarán hasta que deje la silla presidencial. «Arce te equivocaste con el país, fregaste al país y quebraste la economía, no respetaste a quienes te llevamos a la silla presidencial, así que vas a tener que escaparte entre estas semanas», dijo.