Familiares y afectados dudan de la muerte del falso médico; Policía y Fiscalía confirman su trágico final

Fuente: Unitel

Familiares de los pacientes que fueron víctimas del falso médico y los mismo afectados protestaron la noche de este martes en puertas de la clínica donde fue hallado sin vida Christian Emilio Gosen, el falso médico.

Tras conocer la información sobre su muerte llegaron hasta ese lugar para exigir a la Policía que exhiba el cuerpo y de esta manera confirmen que se trata del ciudadano chileno, que dejó con graves afectaciones a más de una veintena de personas debido a sus malas e ilegales prácticas médicas.

”No puede ser que digan que está muerto, hasta no ver el cuerpo no lo voy a creer. Detrás de mí, hay más víctimas”, dijo una mujer, hija de una de las víctimas fatales, que responsabiliza al falso médico del final trágico que tuvo su familiar.

En medio de protestas y pedidos de justicia, antes de la medianoche de este martes, finalmente el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la Pampa de la Isla.

La Fiscalía confirmó la identidad del hombre de 63 años, quien se hacía pasar como gastroenterólogo cuando ni siquiera tenía títulos de esa especialidad médica, según las denuncias.

Según los reportes preliminares, el hombre perdió la vida de manera instantánea por un disparo de arma de fuego en la cabeza minutos después de pedir a sus custodios permiso para usar los servicios higiénicos.

Su pareja también resultó con impactos de bala en la cabeza y en la pierna derecha. Aún con signos vitales, fue trasladada hasta el hospital San Juan de Dios donde horas después falleció.

Los restos de la mujer también fueron trasladados hasta la morgue de la Pampa de la Isla a la espera de la autopsia legal para continuar con la investigación.

Las víctimas y sus familias piden ayuda a las autoridades para recuperar el dinero que pagaron por los tratamientos médicos para atender a los afectados, que tiene la salud afectada.

Inclusive sugirieron que se vendan sus bienes para que el dinero se distribuya entre los afectados. Se conoce que al menos dos personas fallecieron luego de pasar por la clínica de Gosen.

Gosen cumplía detención preventiva en el penal de Palmasola, pero salía del penal para recibir el tratamiento de hemodiálisis.

Este sujeto fue aprehendido el pasado 25 de abril, puesto ante un juez cautelar y enviado a la cárcel acusado por los delitos de uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la profesión.

En su tercer traslado a esta clínica por problemas de riñones pidió ir al baño acompañado de su pareja y minutos después se escucharon disparos, investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al lugar para iniciar las pericias y determinar las causas del hecho.

Régimen Penitenciario descartó que el arma de fuego que se halló en la escena del crimen sea de uso policial.