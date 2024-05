FRI, Demócratas, UCS, Unidad Nacional y Movimiento Tercer Sistema están habilitados para primarias

A diferencia de otras seis organizaciones políticas de alcance nacional, el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Demócratas, Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) están habilitados para las elecciones primarias de este año, que requiere de una ley de convocatoria y presupuesto, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila.

Fuente: ABI

Estas cinco organizaciones políticas cumplieron con la adecuación de sus estatutos y la elección de su directiva, como establece la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

“Tenemos a Demócratas, al FRI, a UCS, a Unidad Nacional y el Movimiento Tercer Sistema que han cumplido los requisitos”, explicó en el programa Asuntos Centrales.

En cambio, las otras seis organizaciones políticas cumplieron uno de los dos requisitos y en algunos casos ninguno.

Se trata del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Para la Victoria (FPV), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL).

A través de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0167/2024 del 30 de abril de 2024, el TSE amplió por 120 días el plazo para que estas organizaciones políticas con presencia nacional, como aquellas departamentales y municipales, renueven sus directivas y adecúen sus estatutos a la Ley 1096.

El MAS-IPSP realizó su congreso el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, donde fue electo como presidente el dirigente campesino Grover García.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que depende del TSE, realizó la supervisión de ese proceso y en esta semana se podría conocer la decisión de los vocales de registrar o no a la nueva directiva del MAS, en medio del rechazo de la facción dirigida por Evo Morales.

De acuerdo con Ávila, al momento cuatro organizaciones políticas tienen amonestaciones por incumplir las resoluciones del TSE, entre ellos el MAS, porque Morales no consensuó la convocatoria a congreso con las organizaciones sociales fundadoras: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Originarias de Bolivia, “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

“ADN, el MAS y el MNR tienen a una amonestación y el PDC tiene dos”, precisó.

La Ley 1096 establece que, ante el incumplimiento de tres resoluciones del TSE, la organización política pierde la personalidad jurídica y no podrá participar en futuras elecciones.

Sobre las elecciones primarias, Ávila explicó que para su realización se requiere de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa “con fecha, con recursos y con todo el procedimiento necesario para llevar adelante el proceso electoral”.

“La ley electoral establece que, ante elecciones de fecha fija, como son las elecciones generales, etc, la convocatoria la emite el Tribunal Supremo Electoral, otro tipo de elecciones se necesita una ley especial del Órgano Legislativo”, explicó.

A inicios de marzo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, perfiló las primarias para el mes de diciembre, considerando que las elecciones judiciales se podrían efectuar en septiembre, no obstante, la ejecución de la elección judicial aún no está definida porque aún no se reactiva el proceso de preselección de los candidatos en el Legislativo.

