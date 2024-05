Gobernadores de Tarija y Potosí proyectan un puente en el río San Juan del Oro

Tras una reunión, Oscar Montes y Marco Antonio Copa se comprometieron a financiar el proyecto, con 25% de contraparte cada uno. Pedirán al Gobierno que asuma el otro 50% de la obra.

Fuente: https://elpais.bo

En un esfuerzo conjunto por potenciar la economía y la integración caminera, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, junto al gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa, han acordado colaboración para la construcción de un puente sobre el río San Juan del Oro.

Esta iniciativa busca multiplicar los resultados que reactivarán la economía de ambos departamentos y promoverán el proyecto del Corredor Bioceánico Central en el sur de Bolivia.

Montes explicó que la construcción del puente es vital para los productores de la zona, especialmente durante las épocas de crecidas del río, facilitando así el acceso a los mercados en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Ambos gobiernos departamentales se han comprometido a cofinanciar la obra, explicó la autoridad de Tarija y resaltó las gestiones comprometidas para involucrar también al Gobierno Nacional en el financiamiento.

Además, se acordó extender el tratamiento de temas comunes entre ambos departamentos, como la contaminación del río San Juan del Oro por la producción minera, el contrabando, la producción agrícola y la salud. En ese sentido, se prevé invitar en un próximo encuentro al gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, para abordar estos temas.

Por su parte, el Gobernador de Potosí destacó la importancia de este proyecto de integración caminera, que beneficiará a más de mil cien familias en su departamento.

Copa detalló la estructura de financiamiento, que incluye aportes del Gobierno central en un 50%, la Gobernación de Potosí con 25% y la Gobernación de Tarija con el 25% restante.

Al final de sus alocuciones, las dos autoridades departamentales firmaron el documento en el que las dos gobernaciones se comprometen a destinar recursos para hacer realidad el proyecto.

En conclusión, ambos gobernadores expresaron su compromiso de trabajar juntos en proyectos estructurales que beneficien a los dos departamentos, como la construcción del puente sobre el río San Juan del Oro. De esta manera, se fortalece la cooperación interdepartamental por el desarrollo regional y la integración económica.

Alcaldes

El alcalde de Yunchará, Agustín Casazola, quien fue parte de la reunión, destacó los resultados de la misma. “Construir vías o puentes es polo de desarrollo para nuestros municipios. Este puente que se pretende construir es un proyecto que tiene muchos años. Yo me crie en el río San Juan de Oro y hay meses en los que no se puede pasar, entonces, un puente va permitir sacar la producción de cebolla y zanahoria, los productores ya no tendrán que dar vueltas horas y horas para llegar a los mercados”, destacó.

Casazola hizo énfasis en que para hacer realidad ese puente es necesaria la voluntad del Gobierno nacional, pues debe garantizar una contraparte.

“El Presidente tiene toda la intención de poder financiar, pero, hay que hacer adecuadamente un estudio, hacerle llegar y sentarse a negociar, habiendo las contraparte de los gobernadores será más factible la obra”, recalcó.

La alcaldesa de El Puente, Sara Armella, explicó que la Gobernación de Potosí ya hizo un estudio previo, que estableció que el costo de puente sería de 11 millones de bolivianos. El compromiso de los alcaldes es gestionar el 50% de la obra con el Gobierno de Luis Arce.

“Necesitamos concretar una integración entre los departamentos, para poder mejorar las condiciones de vida de las familias y asegurar mercados para la producción agrícola de toda esa zona”, indicó Armella.

La autoridad municipal espera que en la siguiente reunión, donde se prevé la participación de Chuquisaca, se trate el tema de la contaminación del río San Juan del Oro, ya que esto estaría afectando a las familias de la comunidades aledañas.

“La personas ni los animales pueden consumir el agua del río porque está contaminada, entonces, es importante trabajar en ello”, recalcó.