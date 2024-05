Gobierno pide que bancos privados usen sus dólares, pero analista dice que no están obligados

El Gobierno advirtió que el sistema financiero cuenta con dólares para dotar de la divisa a la población y, para evitar la especulación, anunció que realizarán controles a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). Foto: EFE

Sin embargo, un analista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), indica que no están obligados a usar sus dólares.

“El sector financiero, a la fecha, tiene más de 270 millones de dólares en sus bóvedas y 180 millones (de esta moneda) en dólares invertidos en el exterior. Estamos hablando de 470 millones de dólares que tiene el sector financiero. Si comparamos estos montos son similares a los que tenían en gestiones pasadas. Entonces, no pueden argüir algunos bancos que no tienen las divisas y no quieran atender”, declaró el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani.

La información la proporciona en medio de numerosos reclamos de farmacéuticas, industriales, importadores de electrodomésticos y línea negra, turismo, ganaderos, autotransporte y otros sectores que claman por dólares porque están afectados. Denuncian que deben comprar dólares al tipo de cambio paralelo que llega a 8,5 bolivianos o más para importar mercadería, insumos o pago de servicios.

Mamani dijo que se están realizando los controles en coordinación con la Asfi para que puedan atender con regularidad. “Estamos haciendo diligencias y controles, a través de la Asfi, para que el sistema financiero cumpla con su función y atiendan al público”, explicó.

El funcionario recordó que la “especulación” trajo la falta de la divisa norteamericana como sucedió el año pasado cuando miles de personas hacían fila en las puertas del BCB en procura de comprar dólares. “Había personas que querían dólares que no necesitaban y sólo era para resguardar su dinero. Hemos estado trabajando de forma conjunta con el sector privado para normalizar la provisión de dólares y ahora nos parecen raras las opiniones del público y políticos tergiversando estos aspectos”, advirtió.

¿Es obligación de la banca?

“Si hay depositantes que entregaron dólares y quieren la retribución de esos recursos la banca tiene una obligación, pero los bancos no están para vender dólares a un importador, o vender a alguien que no sea un cliente. Ahí el viceministro (Mamani) comete una observación algo autoritaria y poco conocedora de la norma”, declaró el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza.

Además, dijo, los mismos ahorristas no pueden acceder a sus dólares y las entidades de intermediación financiera está entregando la divisa en plazos, cuotas y después de determinado tiempo. “Todos (los bancos) están haciendo eso por una razón muy simple: no alcanzan los dólares para devolver a los depositantes. El dinero fue entregado al BCB en el pasado y hoy la entidad no los devuelve. Los bancos se quedan imposibilitados de regresar estos depósitos en la forma que requieren los ahorristas. Efectivamente hay una restricción que tiene el origen en la falta de divisas del BCB”, aseguró.

Espinoza también mencionó que no sólo los importadores de bienes Bolivia requiere una gran cantidad de servicios. “Cuando un boliviano hace uso de su tarjeta de débito o crédito en el exterior lo hace porque el banco está comprando un servicio a un operador internacional. Todo eso implica la compra de servicios y el pago se hace en dólares”, afirmó.

Espinoza dijo que las divisas que manejan los bancos “no necesariamente” las tienen en efectivo. “Puede que las tengan en cuentas corrientes y no necesariamente sirva para el depositante boliviano que quiere billetes en efectivo”.

El exdirector del BCB informó que el país requiere un promedio de 2.500 millones de dólares al mes para satisfacer importaciones, pago de la deuda externa y privada, entre otros.

“Bolivia necesita en promedio cerca de 2.500 millones de dólares al mes para satisfacer importaciones, servicio de deuda, servicio de deuda privada y otro tipo de obligaciones con el exterior. Hoy por hoy el Banco Central posee en liquidez apenas 200 millones de dólares. Es decir, no es una fuente confiable de divisas y el sector privado, los bancos que canalizan los dólares de los exportadores hacia los importadores está enfrentando una serie de problemas porque nuestras exportaciones han caído fuertemente”, dijo.

Mercedes Quisbert, dirigente de la confederación de gremiales del país, le pidió al presidente Luis Arce y a sus autoridades “que nos digan dónde están los dólares de los que hablan. La verdad nosotros no conseguimos y sólo hay en el paralelo que incluso subió a 10 bolivianos por cada dólar”.

“En nuestro país –continuó la dirigente gremial– todo se está dolarizando, nuestro peso boliviano ya no vale, día a día el dólar sube y ya no alcanza ni para pagar el alquiler. Está muy complicada la situación”.

