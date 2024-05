Gremiales advierten con paro y bloqueo nacional si hasta el 8 de junio sus demandas no son atendidas

La Confederación de Gremiales anunció un plazo hasta el 8 de junio para que el Gobierno brinde soluciones a las demandas del sector, esto luego de un ampliado nacional realizado en Cochabamba. Si no son atendidos, anuncian un bloqueo y paro nacional el 10 de junio.

El dirigente gremial, Jesús Cahuana, explicó que se determinó paro y bloqueo en todas las avenidas principales del territorio nacional, si el Gobierno no atiende los cuatro puntos que planteó el sector.

Exigen la abrogación del Decreto Supremo 4732 sobre transferencia de bienes inmuebles, la actualización de los valores del régimen simplificado y una respuesta a la escasez de dólares: “Tiene que decir (el Gobierno) al pueblo por qué no existe el dólar en Bolivia ”, indicó.

Cahuana dijo que la falta de dólares está incrementando los precios y por ello afecta a toda la población, no solo a los comerciantes. «No hallamos los dólares en los bancos, pero sí en las calles y está caro. Un ministro dijo que el pan no se hace con dólares, pero sí los insumos con los que se hace el pan y la moneda boliviana ya no sirve en las fronteras», precisó.