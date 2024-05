El sector gremial del país exige la derogación del proyecto de ley 145 y la abrogación del DS 4732. Además, buscan una solución a la escasez de dólares.

El Decreto 4732 está vigente desde junio de 2022 y establece que todo contrato de compra y venta de un bien inmueble en la modalidad de preventa no debe tener cláusulas ni prácticas comerciales abusivas. Con esta norma se busca proteger a la población de estafas y engaños, en las que incurren algunos empresarios o inmobiliarias.

En entrevista con La Razón Radio, Siñani rechazó ambas normas y cuestionó la tarea de la Aduana en la lucha contra el contrabando, principalmente, en el cuidado de las fronteras y el paso de mercancías.

“El Gobierno ya abrogó el Decreto 5143 (de Derechos Reales), pero falta el PL 145 y el Decreto 4732”, dijo.

Consideró que el PL 145 busca “manosear la mercadería” de ese sector y rechazó rotundamente los controles de la Aduana, respecto del origen de sus productos. En su criterio, esa institución se creó para proteger las fronteras y no permitir el ingreso de mercadería y productos de contrabando por los límites del país. Indicó que el Gobierno, la Aduana y los militares deberían estar en las fronteras y no en las ferias y mercados.

“¿Que están haciendo queriendo entrar a nuestros domicilios? Ellos son los primeros corruptos que dejan meter contrabando”, reclamó.

Al ser consultado sobre el origen de la mercadería de comerciantes de El Alto, admitió que en las ferias hay mercadería nueva y usada. “En El Alto, el 97% es gremial, o sea que no tenemos fábricas, empresas, ni nada. No nos ha dado un a estabilidad económica. En Bolivia, el Gobierno nunca nos da ni Bs 10 centavos y no nos da trabajo”.

Algunos dirigentes han señalado que Siñani trabaja en coordinación con el expresidente Evo Morales para llevar adelante las manifestaciones. No obstante, el dirigente desmintió los supuestos.

“Sería desatinado decir que Toño Siñani este aliado con Evo Morales. Puede haber coincidencia, pero yo niego una coordinación con Morales”, aclaró.

Incluso, indicó que su sector no está en contra del Gobierno, pero si rechazan los “malos” decretos y proyectos de ley. Advirtió que sus bases en distintos departamentos ya los están rebasando.

Por ello, anunció marchas en Potosí y Cochabamba del sector gremial en contra de las dos normas. También, aseguró que la Confederación de Trabajadore de Bolivia se reactivará, con la participación de varios sectores, aunque no cuentan personería jurídica.

“Hemos visto que la Central Obrera Boliviana (COB) ya no responde ni es contestataria al Gobierno”, añadió.

Siñani se encuentra en Santa Cruz coordinando las próximas movilizaciones con organizaciones sociales que no están afiliadas a la COB, institución —en su criterio— cooptada por el Gobierno.