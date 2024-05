Gremiales ratifican movilizaciones este martes contra proyecto de ley y decreto supremo

La Central de Trabajadores de Bolivia ha confirmado para este martes una serie de marchas y movilizaciones en diversas ciudades del país, en rechazo a un proyecto de ley y a un decreto supremo que, según el dirigente Toño Siñani, perjudican a toda la población boliviana.

Fuente: erbol.com.bo

Según la convocatoria, en La Paz, la concentración principal está prevista a partir de las 09:00 horas en las puertas de la Cervecería Boliviana Nacional, ubicada sobre la avenida troncal que conecta la ciudad con la autopista La Paz-El Alto.

Los gremiales exigen la abrogación del Decreto Supremo 4732, vigente desde hace dos años, argumentando que este atenta contra sus bienes inmuebles al exigir que cualquier contrato no contenga cláusulas abusivas.

Por su parte, el Gobierno ha aclarado que este decreto fue implementado para frenar prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles, y su incumplimiento acarrea sanciones administrativas, económicas o penales.

Gustavo Torrico, Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, no se anduvo con rodeos al calificar las movilizaciones gremiales como un sabotaje y una conspiración contra el Gobierno. Para él, las demandas de los gremialistas, que representan al sector «más informal» del país, no tienen sentido. Torrico no dudó en llamar ignorante a Toño Siñani, el líder gremial, por movilizar a sus bases y lanzó duras críticas a los medios de comunicación por cubrir estas protestas

Además, los gremiales demandan la anulación del proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando.

Este proyecto, impulsado por el senador oficialista Félix Ajpi, introduce cambios en la Ley N° 2492 del Código Tributario Boliviano y en la Ley N° 1990, Ley General de Aduanas, permitiendo a la Aduana Nacional ingresar a las ferias para decomisar mercancías de contrabando.

La presidente de la Aduana, Karina Serrudo, aclaró la semana pasada que este proyecto no fue consensuado con su despacho e instó a los sectores movilizados a buscar explicaciones con el asambleísta nacional.

Por ambos motivos, los gremiales hacen un llamado a toda la población a participar en las movilizaciones en rechazo a estas disposiciones legales que, según ellos, afectan negativamente a todos los bolivianos.

