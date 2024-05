Hasta el 6 de junio la Gobernación tarijeña entregará la primera canasta alimentaria

Los puntos de entrega son: en el barrio Senac, calle Manuel Álvarez, entre Julio Arce y José Aviléz. En el Sedag, en la calle Comercio, zona del mercado Campesino. Y en la calle Suipacha, entre 14 de Junio y Chorolque.

La Gobernación del departamento de Tarija, a través de la Subgobernación de Cercado, comenzó la entrega de la primera canasta alimentaria para el adulto mayor, en el área urbana, de la gestión 2024. Este proceso se realiza de acuerdo al cronograma establecido por apellidos, en un horario de 07.00 a 15.00 horas.

La subgobernadora de Cercado, Lidia Meza, explicó que la entrega en el área urbana sigue a la exitosa distribución en las 78 comunidades del área rural de la provincia. «Este lunes activamos ya los tres puntos aquí en la ciudad de Tarija, es decir, la entrega en el área urbana de la Canasta 1 gestión 2024″, detalló Meza.

La distribución se organiza por orden alfabético. «Hoy iniciamos con las iniciales A y B, mañana con las iniciales C, y así continuamos con nuestro cronograma, que ha sido organizado hasta el 5 de junio,», indicó la subgobernadora.

Meza aseguró que después del 5 de junio, se realizará una semana de entrega asistida para aquellos adultos mayores que no pudieron acudir a los puntos de distribución, debido a problemas de salud.

Productos La canasta alimentaria contiene 16 productos esenciales para la alimentación de los beneficiarios

En caso de que algún adulto mayor del área rural no haya podido recibir su canasta alimentaria, la subgobernadora explicó que pueden hacerlo en la ciudad. Recordó la importancia de llevar el carnet de identidad vigente, tanto original como copia, para recibir los productos.

Ante las bajas temperaturas, Meza recomendó a los beneficiarios no acudir demasiado temprano. «La recomendación es que vengan a partir de las 07.00 de la mañana. No es necesario madrugar, porque los puntos se habilitan a la hora mencionada», sugirió, enfatizando la importancia de cuidar la salud de los beneficiarios.

La autoridad recordó que la canasta alimentaria contiene 16 productos esenciales para la alimentación de los beneficiarios, que fueron acordados con los dirigentes del Consejo Departamental del Adulto Mayor. Entre ellos, hay pollo, huevo, leche, chocolate, aceite, harina, fideo, lenteja, amaranto, manzanilla y miel.

En una anterior entrevista, la subgobernadora de Cercado destacó que el número de beneficiarios ha aumentado de 23.500 a 24.500 adultos mayores, es decir, un incremento del 5% respecto a la gestión pasada. Se prevé la entrega de un total de cuatro canastas alimentarias durante la gestión 2024.

Cronograma

La Gobernación estableció un cronograma para el recojo de la canasta alimentaria.

El mismo arrancó el lunes 20 de mayo (A-B), el martes 21 (C), miércoles 22 (D-E), jueves 23 (F-G), viernes 24 (H-I), lunes 27 (J-K), martes 28 (L-M), miércoles 29 (N-P-O), jueves 30 (no habrá atención por feriado de Corpus Christi), viernes 31 (Q-R-W), lunes 3 de junio (T-U-V), martes 4 (W-X) y viernes 6 de junio (Y-Z).