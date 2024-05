Horóscopo de hoy, viernes 3 de mayo: Josie brinda predicciones y número de la suerte

TAURO: 20 ABR – 20 MAY.: Aceptar invitaciones de alguien comprometido puede perjudicarte más de lo que imaginas, reflexiona, evítate problemas y decepciones que dañen tus sentimientos. Día de confusión y tensión en tu entorno que hará difícil tu trabajo, trata de estar atento para no cometer errores.

LEO: 22 JUL – 22 AGO.: Contarás con un gran poder de seducción y convencimiento, hoy impresionarás a quien te escuche y alguien que siempre te gustó te demostrará abiertamente su interés. No te impacientes ni te desanimes por pequeños contratiempos, persevera, estás a punto de conseguir, profesional y económicamente la meta que te has trazado.

LIBRA: 23 SET – 22 OCT.: Hoy serás el centro de atención de tu pareja, estarás feliz y te sentirás muy querido, retribuirás todo el amor que recibes con igual intensidad. Día variado laboralmente, de logros pero también de algunos contratiempos, no tomes decisiones si no las has analizado con detenimiento y las inconveniencias no serán graves.