Horóscopo del jueves 23 de mayo según Josie Diez Canseco

Aries: 20 mar-19 abr. Hoy, el deber te obligará a cancelar tus planes sentimentales. Tendrás que tener paciencia porque no podrás hacer nada para cambiar las cosas, pero no te preocupes tanto; esa persona comprenderá. Estarás lleno de compromisos y responsabilidades, así que tendrás que organizar muy bien tu tiempo para poder cumplir con todo lo que tienes que hacer.

Cáncer: 22 jun-21 jul. Tu relación sentimental no llena tus expectativas y las discusiones te inestabilizan. Analiza bien tus sentimientos y te darás cuenta de que solo te unió a esa persona una atracción que ya está pasando. Haz a un lado el orgullo y pide favores; personas influyentes que conoces te pueden ayudar a conseguir un mejor empleo. No pierdas más el tiempo.

Leo: 22 jul-22 ago. Te has estado preguntando si vale la pena insistir con una relación que no funciona. Hoy analizarás tu vida sentimental con objetividad y te darás cuenta de que, si sigues así, no encontrarás la felicidad y dejarás ir de tu vida a esa persona. Los éxitos laborales seguirán; trata de no vanagloriarte de tus logros para que la envidia no se convierta en un problema para ti.