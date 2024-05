Huaytari afirma que tiene “derecho a vender”, no es millonario y dice que se “inventan” situaciones

El presidente de la Cámara de Diputados, el arcista Israel Huaytari, afirmó este miércoles que tiene “derecho a vender”, no es millonario, porque no compra viviendas con cuatro o cinco millones de dólares, sin embargo, aseguró se “inventan” situaciones para acusarlo. El diputado Israel Huaytari. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

“Yo creo que todos tenemos derecho a vender algo, no es cierto. Imagínense que si dicen que Huaytari es millonario no he comprado casa de cuatro millones, cinco millones de dólares. Yo le pregunto, ¿una buena cámara cuánto cuesta? Yo tuviera un canal Unitel o ATB, eso es inversión”, dijo Huaytari, en conferencia de prensa.

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) develó que Huaytari recibió 193 depósitos a su cuenta mancomunada con su esposa Elisa S.M., valuados en un total de 1.407.429 bolivianos. Además, señala que una de las empresas vinculadas a este caso, Grupo Interdisciplinario de Soluciones (GIS SRL), compró al diputado arcista un equipo de cine 7D, por un valor de 83.770 bolivianos.

Hasta la fecha, Huaytari, que está acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, no explicó cómo obtuvo su patrimonio, según una declaración jurada que hizo en 2023, de 10 bienes, una deuda de 2,7 millones de bolivianos, y un total de activos de al menos 600.000 bolivianos.

Después de estas revelaciones, el Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias y anotación preventiva de los bienes del legislador arcista.

Sobre la venta del equipo audiovisual, Huaytari dijo que lo compró de un amigo que lo había traído de China y que lo vendió en alrededor de 70 mil bolivianos, lo que no corresponde a la cifra que dio la empresa que asciende a 83.770 bolivianos.

“Yo, por ejemplo, a lo que tengo información, han sacado un extracto bancario desde 2007 a 2015 de Banco Fie. Yo he dicho públicamente que esos cinemas 7D, yo me lo compré de un amigo que me lo trajo de China y es muy buena, 18 efectos tiene. Yo lo compré con más, como el Covid-19 paralizó el movimiento económico, nos afectó a todos, entonces, por intermedio de un técnico, me hizo vender a Santa Cruz, creo que le hemos dado en 70 (mil) tantos, pero quién está prohibido a vender”, indicó el parlamentario.

Ante los pedidos de legisladores de oposición y de arcistas, de que renuncie a su cargo por estas investigaciones, Huaytari mencionó que son situaciones que no le llaman la atención y que además son “inventadas”.

“Son situaciones pormenorizados, no nos llama la atención de eso, entonces, creo que no es este tema discutir o sacar al aire, son situaciones que inventan; sin embargo, hacen de que no hay nada de corrupción, en eso queremos ser claros”, dijo.

Huaytari añadió que solo falta que saquen que su persona puso a la “venta una moto o hasta un perro”. Informó que no «ocultará nada».

BD/MC