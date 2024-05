Humorista Raúl Cuenca revela cómo fue el trato que sufrió en celdas de la Felcc de La Paz

Fuente: Unitel

El humorista Raúl Cuenca contó algunos pasajes de su corta estadía en celdas de la Felcc en La Paz, luego de ser aprehendido por hacer un sketch personificando a un policía.

El artista reveló que un uniformado de grado capitán llegó incluso a insultarlo ante la presencia de otros aprehendidos que estaban en dependencias de la institución del orden.

“Quiero que sepan los altos funcionarios de la Policía. Tienen una forma tosca de tratar. Yo he detectado a un capitán que trataba mal a las personas que están detenidas en las celdas. A mí me trató de coj… payaso, yo lo le miré y no dije nada; pero este tipo de policías son abusivos”, contó Cuenca en una entrevista con radio Fides.