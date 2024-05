Israel advierte a España: «Los días de la Inquisición han terminado. Haremos daño a los que nos dañen»

El Gobierno de Netanyahu vuelve a amonestar al de Pedro Sánchez por el reconocimiento de Palestina y por “corear lemas antisemitas”

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)





Fuente: infobae.com

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, se ha dirigido de nuevo este lunes al Gobierno de España a través de un mensaje en la red social X en los siguientes términos:

“Esta mañana he dado instrucciones al Ministerio de Exteriores para que envíe una nota diplomática a la Embajada de España en Israel prohibiendo al consulado español en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes en la Autoridad Palestina. No permaneceremos en silencio ante un gobierno que premia el terrorismo y cuyos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, corean el lema antisemita ‘del río al mar, Palestina será libre’. Aquellos que premien a Hamás e intenten establecer un Estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos. Los días de la Inquisición han terminado. Hoy en día, el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia: a aquellos que nos hacen daño, nosotros se lo haremos”.

La crisis diplomática escala. El último gran hito, el anuncio el pasado miércoles de Sánchez en el Congreso de los Diputados anunciando que el 28 de mayo, el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento del Estado de Palestina. Israel llamó a la embajadora en nuestro país y a nuestra embajadora en Tel Aviv. Un siguiente paso, este viernes, fue prohibir al consulado español “prestar servicio” a los palestinos.

Albares califica de «escandaloso» el vídeo de Israel contra España

Un vídeo “escandaloso y execrable”

Pero a lo largo del fin de semana ha habido nuevos acontecimientos. Uno relevante, que Margarita Robles se refirió a la reacción de Benjamin Netanyahu al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre como “un auténtico genocidio”. Su compañero José Manuel Albares la ha defendido: “La ministra de Defensa, que es una magistrada, lo ha sido muchos años en el Tribunal Supremo, muy comprometida con los derechos humanos, ha expresado una opinión que es precisamente lo que se está dilucidando en estos momentos en la Corte Penal Internacional”.

La sucesión de hechos que conducen a este lunes no terminan ahí. Israel difundió un vídeo este domingo, también en las redes sociales de Katz, en el que con música de flamenco de fondo se muestran crímenes de Hamás y se expresa que los terroristas “agradecen los servicios” de España. Albares se expresó tajante al respecto: “Me parece escandaloso y execrable. Todo el mundo, especialmente de mi colega israelí, sabe que el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento y en todas sus acciones”. Y terminó con una advertencia a este por él llamado “colega”, en referencia a Katz: “Nadie nos va a amedrentar”.

Este lunes, el ministro de Exteriores español ha vuelto a intervenir para recordar a Israel que tal y como ha exigido la Corte Penal Internacional, debe parar su ofensiva en Rafah (Gaza). Ha comparecido junto a sus homólogos de Irlanda, Micheál Martin, y Noruega, Espen Barth Eide, países que también reconocerán el Estado de Palestina. “Compartimos que es el momento de hacer efectiva la solución de dos Estados para conseguir lo que todos anhelamos: la paz en Oriente Próximo”, ha proclamado el español.

El Gobierno no encontrará en este asunto tampoco a la oposición de su lado. Alberto Núñez Feijóo ha opinado este lunes, entrevistado en Onda Cero, que reconocer “en este momento” al Estado palestino es “más perjudicial para los palestinos que beneficioso” y ha alertado de que ese paso “empodera” a Hamás.