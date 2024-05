Ivirgarzama, donde hubo el triple linchamiento, tiene solo seis policías por turno, denuncia concejal

Fuente: lostiempos.com

Tras el triple linchamiento ocurrido en Ivirgarzama, el presidente del Concejo del Municipio de Puerto Villarroel, Willy Rojas, denunció que solo hay seis efectivos policiales que velan por la seguridad en esa localidad, que es considerada como un centro urbano más grande de la región del Trópico en el departamento de Cochabamba.

El municipio de Puerto Villarroel contaría con solo 20 policías para tres localidades; Chimoré, Ivirgarzama y Entre Ríos, donde rotan los efectivos del verde olivo.

«(La inseguridad) es por la falta de policías, no tenemos policías. Ivirgarzama es una población grande como una ciudad (…). No llegamos sobre 15 policías y Puerto Villarroel atiende a otros municipios más; Chimoré y Entre Ríos, nuestro personal policial rota y tenemos poco», explicó Rojas a Urgente.bo.

El triple linchamiento que terminó con muerte ocurrió la mañana del pasado lunes en Ivirgarzama. Los seis policías que cuidaban la FELCC y resguardaban la seguridad de los aprehendidos fueron rebasados por la turba que finalmente tomó justicia por mano propia, ya que desde el año pasado reportan una ola de inseguridad; secuestros, asesinatos, ajuste de cuentas, violaciones y robos.

Según Rojas, para el municipio de Puerto Villarroel, hay siete policías en Tránsito, cinco en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y ocho en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). «Y todavía rotan en las tres localidades (Ivirgarzama, Chimoré y Entre Ríos)».

El municipio trata de sostener las necesidades de las tres localidades «con nuestros recursos propios, pero hay poco personal policial». Envió diferentes cartas al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para que atienda la demanda, sin embargo, no son escuchados, dijo Rojas.

«Nosotros como autoridades hemos mandado al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), cuatro a cinco notas, pidiendo una audiencia, pero no nos atendió», añadió.

Zona del narcotráfico

Rojas pidió a Del Castillo no solo calificar de zona roja o del narcotráfico al trópico de Cochabamba, sino enviar más seguridad que realice el control para evitar que los crímenes se incrementen en el sector.

«El Gobierno tiene que ayudar y no solo atacar al trópico que es una zona de narcotráfico, cuando no tenemos personal policial, ¿qué podemos hacer? Las notas que estamos mandando no cuenta, no hay respuesta», lamentó.