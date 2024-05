Jhonny dice que “hay que desalojar” a personas asentadas o que construyeron en el Cordón Ecológico

“Hemos tomado la decisión de que mientras no haya un estudio serio sobre el plan de manejo del cordón, no se dará viabilidad a construcciones de ninguna naturaleza”, dijo el alcalde Fernández.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se refirió a los asentamientos en el Cordón Ecológico, señalando que se debe a desalojar a las personas que se asentaron dentro del lugar. Agregó que mientras no haya un estudio serio no se dará viabilidad a construcciones de ningún tipo.

Con la conformación de un comité interinstitucional se dará cumplimiento a la pausa ambiental y a la prohibición de dañar el bosque.

“Hay que desalojar a las personas que no están permitidos sus asentamientos y los privados no pueden construir, hay una pausa administrativa y está prohibido la construcción o mejoramiento dañando el bosque que tenemos. Hay un comité interinstitucional y la policía actuará con aquellas personas que no están cumpliendo la ley”, aseveró.