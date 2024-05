John García tras derrota ante Independiente: «El árbitro no supo manejarlo a lo último (el partido)»

Fuente: eldeber.com.bo

John García, centrocampista ofensivo de Oriente Petrolero, no ocultó su molestia tras la derrota sufrida (3-2) en el estadio Patria de Sucre ante Independiente, por la tercera fecha del torneo Clausura de la División Profesional. García apuntó contra el árbitro Bruno Vera, asegurando que perjudicó a su equipo en la recta final del encuentro.

“Molestó por lo que pasó a lo último, creo que el árbitro no supo manejar el partido en la recta final. No quiero hablar de árbitros, no me gusta hacerlo, pero siento que está pasando algo raro, no tengo ni palabras para explicar esto”, manifestó García, autor del primer gol de Oriente a los 3 minutos de la etapa inicial.

“Espero que mejoren los arbitrajes porque la verdad es una cagada que no esté pasando esto cada ves esto”, añadió.

Sin embargo, el jugador también reconoció que junto a sus compañeros cometieron errores individuales y colectivos que le costaron la derrota.

“La que dice el técnico también es cierto. Cometimos errores al principio, sobre todo en los dos primeros goles que nos hacen. Debemos corregir esos errores para los próximos partidos, hay que volcar la página”, sentenció en conferencia de prensa.

Con esta derrota, Oriente se estanca en la mitad de la tabla con tres puntos, fruto de una victoria y dos derrotas. En la próxima fecha el equipo dirigido técnicamente por Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo recibirá a The Strongest en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Este duelo está pactado para el domingo 26 de mayo, a partir de las 19:30.