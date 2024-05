Judiciales: TSJ ve que ya no hay obstáculos y TSE pide acelerar

Fuente: lostiempos.com

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, señaló que esperan que en un “corto plazo” se pueda remitir la lista final al ente electoral para que organice las elecciones judiciales.

“Entendemos que ahora realmente se lleven a cabo estas elecciones, y como dijimos, es una labor fundamental del Órgano Legislativo, ahora, el implementar esta sentencia para que con las medidas que se han dispuesto, finalmente los bolivianos podamos tener las tan ansiadas elecciones”, señaló Jaimes a Correo del Sur de la capital del Estado.

Enfatizó que no hay “ninguna” razón que impida esta labor “que ahora corresponde al Órgano Legislativo”.

El vocal electoral Tahuichi Quispe afirmó que una vez que tengan la lista “vamos a empezar inmediatamente el proceso de administración electoral “En el TSE estamos ansiosos de que nos llegue esa lista (de candidatos preseleccionados) y que sea en el corto plazo”, dijo.

El proceso está paralizado desde abril por una acción de cumplimiento que fue anulada por el Tribunal Constitucional el viernes.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Órgano Ejecutivo no tiene responsabilidad en la demora de las elecciones judiciales, y apuntó parlamentarios de Evo Morales y Carlos Mesa como los principales responsables del retraso.

Aseguró que el Ejecutivo no tiene incidencia en el Órgano judicial. “Nos echan la culpa a nosotros, pero como Órgano Ejecutivo no tenemos ninguna posibilidad de intervención en algo que es competencia exclusiva de las comisiones mixtas encabezadas por (Miguel) Rejas y (Roberto) Padilla”, añadió.

Rejas y Padilla son presidentes de las comisiones que administran el proceso y que, a criterio de Lima, deberían convocar a sesiones.

Sin embargo, Padilla explicó que debe ser la Asamblea Legislativa la que convoque a una sesión para aprobar una ley específica que actualice los plazos, porque la norma 1549 de convocatoria a las Judiciales dio hasta el 5 de mayo para enviar la lista de preseleccionados, pero con el plazo vencido se necesita una nueva ley.

“La democracia se debilita”

El arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, dijo ayer que el retraso de las elecciones judiciales debilitan la democracia y pidió a los legisladores que resuelvan esta crisis.

Durante su homilía del Te Deum por el 25 de Mayo en Sucre, en la que también pidió unidad y transparente, la máxima autoridad de la Iglesia católica en Sucre remarcó “La democracia se debilita (…) Estamos viendo un proceso de elecciones judiciales que va y no va, parece que avanzan, pero no avanzan (…) Un Órgano Legislativo que camina y no camina”.