La deuda municipal alcanza los Bs 1.665 millones y Jhonny dice que es aceptable

Observó que en el primer reformulado del presupuesto para el POA 2024 se tiene programado Bs 114 millones para el pago de deudas de corto plazo a proveedores de bienes y servicios contratados en 2023, las mismas que fueron devengadas el año pasado.

Por su lado, el concejal Manuel Saavedra señala que da la impresión que el municipio está quebrado y pidió explicar por qué se debe a los constructores y hasta por los servicios básicos. “Nunca antes se ha manejado tanta plata, es el presupuesto es el más grande de la historia, pero nunca antes han endeudado tanto al municipio. Si estamos con más plata y no alcanza, a algún lado se está yendo y queremos saber a dónde”, manifestó.

Señaló que hasta la fecha ha realizado tres solicitudes de informes para saber a cuánto asciende la deuda total, a los constructores y a la empresa de aseo. “Qué pasa con la plata de los cruceños, dónde se van esos casi 60 millones de dólares que tenemos para manejar al año, más de 12 millones de bolivianos al día para invertir o para gastar. No es posible que no alcance, no es posible que el municipio más rico tenga deudas hasta por servicios básicos. En anteriores gestiones Jhonny Fernández dejó en toco a la Alcaldía y en esta gestión hasta el toco se va a llevar”, manifestó.