“La economía en Bolivia no está bien”: la Iglesia Católica pide al Gobierno asumir medidas ante la situación del país

Fuente: Unitel

Este miércoles, la Iglesia Católica se pronunció por la situación económica que atraviesa el país respecto a la escasez de los dólares y otros signos que muestran que “la economía no está estable en Bolivia”.

“La economía en Bolivia no está bien. Uno va a buscar dólares y no encuentra. Si uno quiere salir del país, tiene que salir con dólares porque es la moneda internacional y no encuentra en Bolivia, y para otras transacciones internacionales se hacen dólares y no hay”, indicó monseñor Ricardo Centellas, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

“Lo más grave es que si uno ha ahorrado en dólares, le devuelven en bolivianos, eso es una estafa”, consideró Centellas.