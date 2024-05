La nómina para el amistoso de Bolivia contra México tiene 12 posibles debutantes

Antonio Zago, el seleccionador nacional, dijo que es una oportunidad para ver en acción a otros jugadores. En la lista están tres de clubes del exterior.

Antonio Zago en la conferencia de prensa que ofreció este viernes en Santa Cruz. Foto: FBF

Antonio Zago, el seleccionador nacional, incluyó a 12 posibles debutantes en la selección nacional para el amistoso del viernes 31 de mayo (20.00 HB) contra México en Chicago, Estados Unidos.

Los arqueros naturalizados David Akologo y Gustavo Almada, de Aurora y FC Universitario, respectivamente, encabezan la lista de quienes pueden jugar por vez primera en la Verde.

Tres defensores también están ante su primera vez, son los centrales Sebastián Álvarez, de Oriente Petrolero, y César Romero, de Blooming. También el lateral del celeste cruceño Denilson Durán.

José Berdecio, futbolista del Filadelfia Unión de Estados Unidos acude a su primera citación.

Puede ser el estreno de Carlos Sejas, mediocampista Sub-20 de Aurora, de Gustavo Mendoza, también futbolista de ese rango de edad que milita en San Antonio, campeón del Apertura. Igual Juan Magallanes de FC Universitario.

Los otros tres completan esta lista son Miguel Villarroel (Bolívar), Mirko Tomianovic (Real Tomayapo) y Gabriel Sotomayor (The Strongest).

“Es un test muy difícil porque no podemos contar con los principales, pero es una oportunidad para conocer otros jugadores y competir con una gran selección e intentar sacar una victoria. Vivimos de victorias y es importante para la moral y compromiso” dijo Zago en la conferencia de prensa que ofreció este viernes en Santa Cruz.

Zago no puede contar esta vez con futbolistas de The Strongest y Always Ready, que deben jugar el martes 29 sus partidos internacionales de Conmebol.

En cambio estarán los de Bolívar, que jugarán el martes 28 frente a Palestino en La Paz, y al día siguiente se incorporarán al grupo.

En la nómina de 27 convocados hay 11 de Bolívar, tres de Aurora y Blooming.

Dos aporta FC Universitario y a uno son de San Antonio, The Strongest, Real Tomayapo, Oriente Petrolero y Guabirá.

Tres llegan de clubes del exterior: Miguel Terceros, con actividad solo en el plantel Sub 20 de Santos, Boris Céspedes del Yverdon de Suiza, y José Berdecio del Filadelfia Unión de Estados Unidos.

De Terceros se reportó este viernes en Brasil que no pasa por un buen momento en Santos debido a factores que le quitaron la atención en su club, pero con ayuda psicológica está en recuperación.

LA NÓMINA

Arqueros

Carlos Lampe / Bolívar

David Akologo / Aurora

Gustavo Almada / FC Universitario

Defensores

Jesús Sagredo / Bolívar

Jairo Quinteros / Bolívar

Sebastián Álvarez / Oriente

César Romero / Blooming

Erwin Saavedra / Bolívar

Yomar Rocha / Bolívar

Denilson Durán / Blooming

José Sagredo / Bolívar

Mediocampistas

Leonel Justiniano / Bolívar

Juan Berdecio / Filadelfia Unión- EEUU

Boris Céspedes / Yverdon FC Suiza

Moisés Villarroel / Guabirá

Carlos Sejas / Aurora

Gustavo Mendoza / San Antonio

Lucas Chávez / Bolívar

Ramiro Vaca / Bolívar

Miguel Terceros / Santos- Brasil

Miguel Villarroel / Bolívar

Juan Magallanes / FC Universitario

Mirko Tomianovic / Real Tomayapo

Delanteros

César Menacho / Blooming

Carmelo Algarañaz / Bolívar

Jair Reinoso / Aurora

Gabriel Sotomayor / The Strongest