La tensión entre Aguilera y Camacho se eleva a través de medios y redes sociales

En los últimos días, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el gobernador en ejercicio de esa región, Mario Aguilera, protagonizan fuertes intercambios de palabras. La tensión entre las dos autoridades se eleva a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Camacho lo ha hecho desde la red social “X”, anteriormente llamada Twitter, en tanto que Aguilera lo hace mediante la palestra pública, a través de los medios de comunicación.

El gobernador electo, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro, en Viacha (La Paz), acusó a quien fuera su compañero de fórmula de “entregar la autonomía” al Movimiento Al Socialismo (MAS), luego de que se confirmara que la presidencia de la Comisión de Autonomías de la gobernación cruceña la preside precisamente dicha fuera minoritaria.

“Gracias a Mario Aguilera y sus acuerdos, el centralismo masista lidera la comisión encargada de profundizar la autonomía en nuestra ALD. Esto, además de una traición al voto de los cruceños, es una burla a las luchas de nuestro pueblo”, dijo Camacho, en la parte final de una publicación de su cuenta de “X”, el martes.

Aguilera cuestiona si las publicaciones de Camacho son suyas, debido a que considera que sus tuits no los hace él, dada su condición de detenido en el recinto penitenciario en el departamento paceño.

“(Camacho) está mal informado, que se informe bien. (…) Son tuits que sabemos que él no hace. Hay gente que le molestará que yo lo defienda al gobernador, pero hasta ahora no me he equivocado en las cosas que he dicho (…). Mandará mensajes con huella digital, con la firma. Ahora se demuestra que esa firma estaba siendo mal utilizada y que él tampoco puede dar fe de que esos documentos sean desarrollados bajo su tuición, bajo su acuerdo”, dijo ayer Aguilera.

Camachismo en la ALD

Desde el 3 de mayo, el “Camachismo” fue desplazado de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) cruceña, tras la posesión de Antonio Talamás, asambleísta disidente de la agrupación Creemos, como nuevo presidente de dicha instancia.

La actual directiva fue conformada por Maby Darinca Pedraza, en la primera vicepresidencia y Silvestre Zeballos, del MAS, en la segunda. La secretaría general recayó en la legisladora Keyla García, quien también fue expulsada de la bancada de Creemos.

Con esta nueva conformación, la bancada de Camacho perdió el control del Legislativo Departamental luego de tres años de gestión. Antes, Zvonko Matkovic, fue presidente de la ALD.

A esta situación se suma la repartición de las comisiones permanentes, en las que los disidentes, los afines al gobernador en ejercicio se hicieron de la mayoría de las mismas; el MAS, como fuerza minoritaria, preside cuatro de las comisiones permanentes, entre ellas la de Autonomías.