“La violencia agudiza las divisiones”: Pesoa lamenta que el país respire amenazas de conflictos

Aurelio Pesoa, obispo del Vicariato Apostólico del Beni y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), lamentó que nuevamente el país comience a respirar amenazas de violencia por las movilizaciones y bloqueos se fueron anunciados por el conflicto interno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En las últimas semanas, en nuestro país se respira aires de amenaza de violencia, bloqueos de caminos por algunos grupos, de amenazas de toda índole. Querido pueblo católico, tengamos presente que la violencia no es cristiana, no es evangélica; la violencia nunca será el camino para solucionar los problemas reales de las personas o de los pueblos. Nunca habrá progreso si hay violencia. Sabemos que la violencia agudiza las divisiones, en estos días todos debemos apostar por el camino de la reconciliación y el perdón, ese camino no admite pausa ni descuidos”, dijo Pesoa esta jornada en la celebraciónde la homilía dominical desde la Catedral de la Santísima Trinidad.

Desde que la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso que los arcistas están organizando en nombre del MAS, la facción liderada por Evo Morales anunció una serie de movilizaciones, protestas y bloqueos para defender la legítima representación del partido.

El conflicto interno del partido de gobierno cada vez se agudiza conforme se acercan las elecciones generales del 2025. Las dos facciones, una que respalda a Morales y otra que busca la reelección del actual presidente Luis Arce, se disputan la sigla para impulsar la candidatura presidencial de uno de ellos.

“Nuestra patria Bolivia es de todos los bolivianos, no de aquellos que se la quieren adueñar”, resaltó el presidente de la CEB.

El obispo motivó a los fieles a permanecer en el amor de Dios y al prójimo en el cotidiano vivir.

