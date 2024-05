Larga persistencia del virus SARSCoV-2 en diferentes tejidos y relación con Long Covid Syndrome

Ronald Palacios Castrillo

Fuerte apoyo para la hipótesis que el sindrome del Long Covid por infección viral natural o vacunas Covid ModRNA se debe a una vasculopatía trombótica y una hyper respuesta inmunológica/inflamatoria inducida por la persistente expressión de la proteína Espiga del virus SARSCoV-2(12).

En su estudio publicado en The Lancet Infectious Diseases, Wenting Zuo y sus colegas recolectaron muestras de tejido de 225 pacientes que se hab í an recuperado de COVID-19 leve y descubrieron que el RNA viral del SARS-CoV-2 se distribu í a en diez tejidos s ó lidos, plasma y c é lulas sangu í neas distintos hasta 4 meses despu é s de la infecci ó n. Es importante destacar que la detecci ó n de RNA viral y un mayor n ú mero de copias del virus se asociaron significativamente con la afecci ó n posterior a COVID-19 (tambi é n conocida como Long COVID ; í ndice de probabilidades para la asociaci ó n de RNA viral persistente con s í ntomas de COVID prolongados = 5,17, IC del 95%). 2,64 – 10,13, p<0,0001).

Estos hallazgos refuerzan y amplían aún más un creciente cuerpo de literatura de diferentes investigadores independientes que muestran que el Long COVID prolongado se asocia con la persistencia del RNA y las proteínas del SARS-CoV-2 en diferentes tejidos y células del cuerpo.

A su vez, la persistencia del SARS-CoV-2 podría provocar síntomas prolongados de COVID a través de cambios directos en la célula huésped, activación inmune, reactivación del virus latente o combinaciones de los tres resultando en una vasculopatía trombótica y una hyper inmuno-inflamatoria respuesta(12).

Desde una perspectiva de activación inmune, estudios recientes han encontrado que los pacientes con Long COVID tienen desregulación del complemento con signos de tromboinflamación, concentraciones más altas de monocitos no convencionales circulantes asociados con diversas afecciones inflamatorias crónicas y un fenotipo de células T compatible con T-helper Activación de células T CD4+ sesgada.

La persistencia del RNA o partículas del SARS-CoV-2 en múltiples tejidos durante períodos prolongados en pacientes después de una infección por SARS-CoV-2, particularmente en pacientes con Long COVID , ahora está bien documentada.

Sin embargo, ¿la larga firma proinflamatoria de COVID es consecuencia de la persistencia viral? Algunas pruebas podrían sugerirlo. Iwasaki y sus colegas descubrieron que las concentraciones de IgG contra la espiga y S1 del SARS-CoV-2 en los participantes con Long COVID eran más altas en comparación con los controles emparejados con la vacunación, lo que sugiere antígenos virales persistentes.

Aún más sorprendente es que Peluso y sus colegas observaron la activación de las células T hasta 2,5 años después de la infección por SARS-CoV-2, especialmente en áreas del cuerpo como el intestino donde se identificó el RNA del SARS-CoV-2, lo que sugiere que la persistencia del virus en el tejido podría estar asociada con perturbaciones inmunológicas a largo plazo.

Otro estudio demostró que los fragmentos del SARS-CoV-2 podrían provocar inflamación imitando la acción de moléculas inmunes específicas en el cuerpo.

Aunque estos hallazgos parecen sugerir que la persistencia viral está relacionada con la activación inmunológica y la Long COVID . De hecho, la persistencia de virus después de infecciones virales no es un fenómeno nuevo vinculado exclusivamente con el SARS-CoV-2 sino que, por el contrario, podría ser un escenario muy común. Un estudio elegante y visionario de Pyöriä y sus colegas reveló que las moléculas de DNA de 17 especies, principalmente herpesvirus, parvovirus, papilomavirus y anellovirus, persisten en bajas cantidades en los humanos.

De manera similar, también se observó la persistencia del SARS-CoV-2 y una mayor activación de las células T en muchos individuos aparentemente sin síntomas de Long COVID.

Estos datos sugieren que existe una interacción aún poco comprendida entre los virus, el huésped y otros microbios, que puede tener un efecto significativo en nuestra salud; Aún se desconoce exactamente cómo el SARS-CoV-2 podría conducir a la reactivación de otros virus, al igual que la razón por la cual solo algunos individuos desarrollan síntomas duraderos o nuevas afecciones inmunomediadas después del COVID-19.

A pesar de que estas preguntas siguen sin respuesta, no debería sorprendernos la narrativa que vincula las infecciones virales con la persistencia crónica y los malos resultados. Tenemos décadas de experiencia con otras infecciones virales que provocan inflamación crónica, enfermedades autoinmunes y cáncer, como el virus de Epstein-Barr y el virus del papiloma, pero también el sarampión y los enterovirus, en pacientes pediátricos. Tampoco olvidemos que se ha descrito Long COVID en niños desde el comienzo de la pandemia.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una afección grave que se ha relacionado claramente con la exposición previa al SARS-CoV-2. Curiosamente, también se han demostrado reservorios persistentes de SARS-CoV-2 en ambas poblaciones (niños con COVID prolongado y MIS-C), y un reservorio intestinal de SARS-CoV-2 se ha relacionado con la activación inmune post-aguda no controlada que ocurre. en MIS-C.

Deberíamos aspirar a realizar estudios microbiológicos-inmunológicos en profundidad similares a los del estudio de Zuo y sus colegas en niños. Una mejor comprensión de MIS-C nos dará la oportunidad de comprender mejor afecciones comunes similares, como la enfermedad de Kawasaki, y comprender el Long COVID nos permitirá comprender mejor la encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica, también en los jóvenes.

Todos los hallazgos mencionados apuntan hacia el mismo mensaje unificador. Los acontecimientos biológicos objetivos comienzan en algunos pacientes que, después de infecciones virales, desarrollan fatiga crónica y varios otros síntomas debilitantes. Históricamente, estos pacientes han sido descuidados y se les ha negado atención, con raras excepciones.

Ahora, la historia está cambiando. El estudio de Zuo y sus colegas no vinculó específicamente la persistencia viral con los síntomas prolongados de COVID específicos de órganos ni delineó un mecanismo específico para las observaciones.

Hay dos artículos recientes que se relacionan con este tema y respaldan la hipótesis de que el síndrome de Long COVID debido a una infección viral natural (NSITV) o las vacunas ModRNA (VSITV) son principalmente una vasculopatía trombótica inducida por proteínas de espiga vinculada a una respuesta hiperinmune-inflamatoria(12).

El segundo artículo (1) muestra que en algunas personas hay una expresión de espiga viral persistente en diferentes tejidos del cuerpo humano durante mucho tiempo.

Esto respalda la opinión de que las proteínas de Espiga naturales persistentes o las proteínas de Espiga recombinantes(ModRNA Vacunas) son los principales desencadenantes de la vasculopatía trombótica en el síndrome de Long Covid ,como originalmente lo postuló Palacios-Castrillo,R. (12).

Referencias Bibliográficas