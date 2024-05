Las autoridades israelíes confirmaron la muerte de otro de los rehenes del 7 de octubre

Dror Or falleció asesinado por los terroristas de Hamas el propio día del asalto y su cuerpo está siendo retenido en la Franja de Gaza

Familiares y partidarios de Dror Or, de 49 años, que fue tomado como rehén el 7 de octubre, celebran el cumpleaños número 49 de Dror mientras está cautivo por el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, en un evento en Tel Aviv, Israel, el 18 de enero. 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini





El kibutz Beeri informó este jueves de que Dror Or, uno de los desaparecidos en los ataques de las milicias gazatíes del 7 de octubre, falleció asesinado por los terroristas de Hamas el propio día del asalto y que su cuerpo está siendo retenido en la Franja de Gaza.

Or estaba considerado como rehén hasta la fecha de hoy, pero esta confirmación apunta a que las Fuerzas Armadas israelíes han recibido pruebas forenses que confirman su fallecimiento.

El hombre de 49 años fue secuestrado junto a sus dos hijos, Noam y Alma, de 17 y 13 años, por terrorista de Hamas que irrumpieron en su domicilio en el kubutz Beeri. La familia entera fue obligada a salir de la habitación del pánico por los milicianos, que incendiaron la casa, y se llevaron a los tres.

Días después se halló el cuerpo de la esposa de Dror Or, Yonat Or, madre de sus tres hijos. Noam y Alma fueron liberados el 25 de noviembre en un acuerdo de alto el fuego provisional. El tercer hijo, Yahil, no estaba en la casa en el momento del ataque.

Con este son ya 37 el número de cadáveres de israelíes que están en poder de las milicias palestinas en la Franja de Gaza.

El gobierno no precisó cómo confirmó su muerte ni cuándo esta se produjo.

El anuncio llega en plenas negociaciones para una tregua en los combates en Gaza que vaya asociada a la liberación de rehenes.

Noam Or, quien fue liberado después de ser tomado como rehén durante el ataque del 7 de octubre por parte del grupo militante palestino Hamás, aparece en esta imagen sin fecha, obtenida por Reuters el 25 de noviembre de 2023. Foro de rehenes y familias desaparecidas/Folleto vía REUTERS

Los países mediadores (Catar, Estados Unidos y Egipto) esperan la respuesta de Hamas a una nueva propuesta de acuerdo.

La guerra estalló con el ataque de octubre de Hamas, que provocó la muerte de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP establecido en base a datos israelíes.

Además, los terrorista islamistas secuestraron a más de 250 personas.

Tras un canje de rehenes por presos palestinos en noviembre, las autoridades israelíes estiman que quedaron en Gaza 129 secuestrados, aunque sospechan que 35, incluyendo Dror Or, están muertos.

En respuesta, Israel lanzó una vasta ofensiva contra Gaza para aniquilar a Hamas que ha dejado más de 34.500 muertos, principalmente civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por el grupo terrorista.

Blinken se mantiene optimista

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró optimista el jueves respecto a la propuesta de tregua que Israel acercó a Hamas la última semana y sobre la cual aguarda una respuesta inminente.

“Todo el mundo está de acuerdo en que es una buena propuesta”, comenzó diciendo sobre la oferta que contempla un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes pero que, además, deja la puerta abierta para futuras conversaciones que puedan derivar en una paz definitiva. “Si entramos en un alto el fuego inicial, si los rehenes regresan a casa, vamos a trabajar para construir sobre eso”, sostuvo.

Así, el funcionario, que se encuentra en su séptima gira por Oriente Medio desde el inicio de la guerra, desestimó los comentarios de algunos funcionarios israelíes sobre una posible ofensiva militar en Rafah, que podría truncar las negociaciones, y puso el foco en los avances de las últimas semanas.

“La gente dice cosas. Centrémonos en lo que hacen, en lo que estamos haciendo. Lo más importante, lo más urgente es la respuesta de Hamas en los próximos días a la muy potente propuesta que está sobre la mesa”, aseguró.