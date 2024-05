Las personas que viven a costa de otros están en el sector público

“Los ‘mank’agastos’ están en el sector público”. Así le respondieron al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, los diputados de la oposición luego que el mandatario dijo en Chuquisaca que “personas mantenidas o que viven a costa de otros” no aprueban leyes crediticias y que “no están haciendo nada” por el país.

Fuente: El Diario

“(El presidente Luis Arce) dice que la economía está mal porque no le aprobamos unos créditos que usted maneja con las patas en antros de verdadera ineptitud y corrupción. Lo que tiene son 500 mil mank’agastos en el sector público; en el Gobierno central tiene por lo menos unos 10 mil mank’agastos a quienes les exige carnet del MAS para trabajar en instituciones públicas”, declaró el diputado, Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC).

El presidente, Luis Arce, tildó de “mank’agastos” a diputados y senadores que no aprueban leyes crediticias. “El pueblo necesita obras y para eso tenemos que avanzar aprobando esas leyes que ellos, egoístamente, los tienen guardados bajo sus escritorios, estos mank’agastos que no están haciendo nada por el pueblo boliviano, incumpliendo el mandato popular”, dijo Arce.

El diputado, Pablo Arízaga, de Comunidad Ciudadana sostuvo que el “mank’agasto” también es el presidente Arce. “Nos dice mank’agastos. Está bien, tiene toda la razón, pero él tampoco se excluye de la calificación. A ver, en términos sencillos, el ‘mank’agasto’ o ‘mancagasto’ involucra a todos los servidores públicos sin excepción, por una lógica sencilla, ninguno produce bienes o servicios en su actividad, por ello se denomina gasto público, de lo contrario sería inversión. ¿Lógico no? No es tan difícil de entender Presidente, solo que debe asumir que usted también es un mank’agasto”.

El diputado arcista, Sandro Ramírez, dijo que ve con “extrañeza” la afirmación hecha por el Primer Mandatario. “Pienso que siempre debería haber respeto. El Órgano Legislativo es el primero y, tal vez, el Presidente se refirió, desgraciadamente, a muchos diputados que se preocupan más en perjudicar el trabajo legislativo que va en beneficio del país que atiendan las demandas y beneficien, y lastimosamente lo único que hacen es obstaculizar”, afirmó.

El diputado evista, Freddy López, consideró que el presidente Arce se equivoca con sus afirmaciones. “Hay que decirle a él y a su entorno que son ustedes (el sector público) quienes hoy están llevando a la deriva y a la picada al país en el tema económico. Nosotros aprobamos más de 35 créditos que suman más de siete mil millones (dólares)”.

El diputado opositor Alejandro Reyes, señala que el insulto es la muestra de que el Gobierno “poco a poco” quiere apagar al último poder del Estado que le pone un freno: la Cámara de Diputados. “Nosotros no vamos a aprobar nada mientras no se solucione el tema de la elección judicial y de los autoprorrogados. Por lo tanto, ahora que el arcismo es minoría, sabe cuántos son y por eso no quieren sesionar”, dijo Reyes. (Brújula Digital).

