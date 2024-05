Libobásquet: CAN no puede en Potosí y sucumbe ante Leones: 84-67

Fuente: https://lapatria.bo

El equipo orureño no logró replicar lo hecho en Tarija y poco a poco fue perdiendo fuerza en el campo de juego ante el local que tuvo un tercer tiempo determinante para llevarse la victoria y recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Leones tomó la iniciativa desde el primer minuto, pero los jugadores de CAN tuvieron capacidad de respuesta y el partido se mostraba parejo, con una leve ventaja para los potosinos, quienes ganaron el primer cuarto por 20-17.

En el segundo cuarto, Leones comenzó a acelerar y desde la zona de tres causó mucho daño al equipo orureño. Ronald Arze fue uno de los jugadores que más utilizó este método, junto a Martín Ochoa. En CAN, Gonzalo Romero se vio bastante incómodo por la marca del rival y no pudo desplegar todo su potencial. El resultado fue de 19-15 a favor de Leones (39-32 en el global).

En el tercer cuarto, Leones ingresó con toda su ofensiva en busca de sacar la ventaja deseada. Uno de los mejores jugadores en la cancha fue Lorenzo Pleasant, quien convirtió 24 puntos para el equipo potosino. Los celestes no tuvieron alternativas para contrarrestar la ofensiva del rival y terminaron cayendo por 30-12 (69-44 en el global).

CAN intentó reaccionar en el último cuarto. José Miguel Gil uno de los pilares del equipo, fue quien más puntos aportó, llegando a los 16. Sin embargo, en líneas generales, CAN no contó con la eficacia de otras ocasiones. Pedro Gutiérrez anotó 15 puntos, Gonzalo Romero 12 y Deondre Wade solo 6.

Los «felinos imperiales» controlaron las acciones y no permitieron que el rival se acercara en el marcador. El último cuarto favoreció a los orureños por 23-15, pero en el global, Leones se quedó con la victoria por 84 a 67.

Con esta victoria, Leones sube al cuarto lugar de la tabla con 13 unidades, mientras que CAN se queda en el séptimo puesto con 10 puntos.